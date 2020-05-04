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"Лучшая мужская роль": Ахтем Сеитаблаев о победе на кинопремии "Золота Дзиґа-2020"
Лауреат "Золотой Юлы-2020" Ахтем Сеитаблаев рассказал о победе

"Лучшая мужская роль": Ахтем Сеитаблаев о победе на кинопремии "Золота Дзиґа-2020"

"Лучшая мужская роль": Ахтем Сеитаблаев о победе на кинопремии "Золота Дзиґа-2020"
17:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Вчера, 3 мая, состоялось вручение кинопремии "Золота Дзиґа-2020".

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев стал одним из лауреатов престижной украинской кинопремии Золота Дзиґа 2020. Режиссер высказал слова благодарности и впечатления от вчерашнего события.

Фильм "Дом" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева попал в первый лонг-лист Оскара-2020. Хотя ему не удалось стать претендентом на основные номинации кинопремии, однако лента и ее команда получают награды вне Оскара.

Так, вчера работа Наримана Алиева собрала больше всего номинаций на Золотой Юле 2020 - 11. Главный герой Ахтем Сеитаблаев получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль".

Объявлены победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"

Ахтем Шевкетович признался, что в этом году была очень большая конкуренция и отметил, что все его коллеги были достойны этой премии. Он поблагодарил академиков за доверие и за то, что они решили вручить Золотую Юлу именно ему. Также актер выразил благодарность коллегам, которые были рядом, и всей команде, что работала над фильмом, во главе с режиссером Нариманом Алиевым.

"Мне очень приятно, за возможность еще раз увидеть радостные глаза своих детей, которые испытывают гордость за своего отца. Большое спасибо им и моим родителям. Благодарен также всем тем, кто сейчас в Крыму. Тем, кто чувствует себя свободным человеком, частью Украины. Именно вы вдохновляете меня. Спасибо вам! Крым - это Украина!" - подчеркнул Ахтем Сеитаблаев.

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Все по теме:

Победа, Лучшая мужская роль, Ахтем Сеитаблаев, Золотая Юла 2020, Золота Дзиґа - 2020.
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