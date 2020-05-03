Объявлены победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"

Сегодня, 3 мая, прошла онлайн-церемония национальной кинопремии Золота Дзиґа 2020.
В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях. Среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.
Победителей объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.
Главную награду вечера - в номинации "Лучший фильм" - получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.
Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020
Мои мысли тихие
Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Алиев Нариман (Домой)
Ада Роговцева
Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
Сумская Наталья (Черный ворон)
Сеитаблаев Ахтем (Домой)
Жданов Виктор (Вулкан)
Одуденко Владлен (Захар Беркут)
Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Ильков Вадим (Вулкан)
Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
Леонова Алла (Захар Беркут)
Петер Борис (Вулкан)
Белинская Антонина (Захар Беркут)
Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)
Любовь
В нашей синагоге
Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)
Напомним, вчера, 2 мая, также были названы победители фестиваля Docudays UA. Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получил две главных награды - в Международном конкурсе DOCU/СВІТ и Национальном конкурсе DOCU/Україна.