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Объявлены победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"

Объявлены победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"
21:31 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости культуры:В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях.

Сегодня, 3 мая, прошла онлайн-церемония национальной кинопремии Золота Дзиґа 2020.

В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях. Среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.

Победителей объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.

Главную награду вечера - в номинации "Лучший фильм" - получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

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Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020

  • Самый лучший фильм:

Мои мысли тихие

  • Открытие года:

Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

  • Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман (Домой)

  • Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа:

Ада Роговцева

  • Лучшая женская роль:

Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

  • Лучшая женская роль второго плана:

Сумская Наталья (Черный ворон)

  • Лучшая мужская роль:

Сеитаблаев Ахтем (Домой)

  • Лучшая мужская роль второго плана:

Жданов Виктор (Вулкан)

  • Лучшая работа художника-постановщика:

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

  • Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

  • Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим (Вулкан)

  • Лучшая музыка:

Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

  • Лучшая песня:

Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

  • Лучший монтаж:

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

  • Лучший грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)

  • Лучший звук:

Петер Борис (Вулкан)

  • Лучший дизайн костюмов:

Белинская Антонина (Захар Беркут)

  • Лучшие визуальные эффекты:

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

  • Лучший короткометражный анимационный фильм:

Любовь

  • Лучший короткометражный игровой фильм:

В нашей синагоге

  • Лучший документальный фильм:

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

  • Премия зрительских симпатий:

Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)

Напомним, вчера, 2 мая, также были названы победители фестиваля Docudays UA. Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получил две главных награды - в Международном конкурсе DOCU/СВІТ и Национальном конкурсе DOCU/Україна.

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Премия, Кино, Победители, Золота Дзиґа - 2020, Золотая Юла.
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