Объявлены победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"

Новости культуры:В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях.

Сегодня, 3 мая, прошла онлайн-церемония национальной кинопремии Золота Дзиґа 2020.

В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях. Среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.

Победителей объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.

Главную награду вечера - в номинации "Лучший фильм" - получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020

Самый лучший фильм:

Мои мысли тихие

Открытие года:

Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман (Домой)

Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа:

Ада Роговцева

Лучшая женская роль:

Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

Лучшая женская роль второго плана:

Сумская Наталья (Черный ворон)

Лучшая мужская роль:

Сеитаблаев Ахтем (Домой)

Лучшая мужская роль второго плана:

Жданов Виктор (Вулкан)

Лучшая работа художника-постановщика:

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим (Вулкан)

Лучшая музыка:

Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня:

Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучший монтаж:

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

Лучший грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)

Лучший звук:

Петер Борис (Вулкан)

Лучший дизайн костюмов:

Белинская Антонина (Захар Беркут)

Лучшие визуальные эффекты:

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Любовь

Лучший короткометражный игровой фильм:

В нашей синагоге

Лучший документальный фильм:

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Премия зрительских симпатий:

Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)

Напомним, вчера, 2 мая, также были названы победители фестиваля Docudays UA. Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получил две главных награды - в Международном конкурсе DOCU/СВІТ и Национальном конкурсе DOCU/Україна.