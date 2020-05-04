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"Импровизированная студия": Селена Гомес работает над новыми хитами у себя дома (Фото)

"Импровизированная студия": Селена Гомес работает над новыми хитами у себя дома (Фото)
17:52 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Если певица не может пойти в студию, это совсе не значит, что студия не может прийти к ней.

Американская певица и актриса Селена Гомес продолжает усердно трудиться. Со своими поклонниками поп-звезда поделилась уютным домашним кадром в импровизированной студии.

Никакого макияжа! Лишь мягкие кашемировые брюки, легкий джемпер с длинным рукавом и, похоже, самые мягкие тапочки на свете.

Похоже, пока фанаты Гомес слушают на репите ее новые песни, певица дразнит и не хочет отставать "в производстве хитов" от бывшего возлюбленного Джастина Бибера, который на днях объявил о сенсационном сотрудничестве с Арианой Гранде и работе над синглом Sticked With U, который сможет будет услышать 8 мая.

 
 
 
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Makeshift studio so I can work from home

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Напомним, в апреле певица презентовала сразу три новых трека - Boyfriend, She и Souvenir.

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Селена Гомес, Фото, Без макияжа.
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