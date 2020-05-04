"Импровизированная студия": Селена Гомес работает над новыми хитами у себя дома (Фото)

Американская певица и актриса Селена Гомес продолжает усердно трудиться. Со своими поклонниками поп-звезда поделилась уютным домашним кадром в импровизированной студии.
Никакого макияжа! Лишь мягкие кашемировые брюки, легкий джемпер с длинным рукавом и, похоже, самые мягкие тапочки на свете.
Похоже, пока фанаты Гомес слушают на репите ее новые песни, певица дразнит и не хочет отставать "в производстве хитов" от бывшего возлюбленного Джастина Бибера, который на днях объявил о сенсационном сотрудничестве с Арианой Гранде и работе над синглом Sticked With U, который сможет будет услышать 8 мая.
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Напомним, в апреле певица презентовала сразу три новых трека - Boyfriend, She и Souvenir.