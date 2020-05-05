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"Люблю тебя": Бритни Спирс поздравила свою маму с днем рождения

"Люблю тебя": Бритни Спирс поздравила свою маму с днем рождения
17:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американская певица опубликовала архивный снимок с мамой и поздравила ее с днем рождения.

Американская певица Бритни Спирс среди своих танцевальных видео нашла место и для трогательного сообщения, в котором поздравила с днем рождения свою любящую мать Линн Айрен Бриджес. Сколько лет имениннице – звезда не отметила.

На инстаграм-странице Бритни 4 мая появилась редкая черно-белая фотография, на которой мама и дочка счастливо улыбаются на камеру и обнимают друг друга. Таким образом звезда решила напомнить матери о ее искренних чувствах любви к ней, особенно в день рождения.

"С днем рождения, мама! О боже, мы с тобой делились лучшим смехом, известным человечеству... Мне все равно, я скажу это.... Я ***... люблю тебя! И я больше не буду произносить слово на букву F", – пошутила в сети Бритни.

 
 
 
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Happy B day mamma !!!! Dear God we’ve shared the best laughs known to mankind ... I don’t care I will say it .... I Fucking love ya !!!! And I won’t say the F word anymore ughhhhh 

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Во время карантина Бритни Спирс в очередной раз опубликовала новое видео

Известно, что мама Бритни раньше работала учительницей в начальной школе и тренером по аэробике. Именно она отдала маленькую Бритни в секцию художественной гимнастики, которой занималась до 9-ти лет, а также в церковный хор местной баптистской церкви. Напомним, что именно мама Бритни поддерживала певицу, когда та попала в больницу с психическими осложнениями в 2019 году и требовала суда из-за размещения дочери в клинику ее бывшим мужем Джеймсом Спирсом.

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Бритни Спирс, Певица, Знаменитость.
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