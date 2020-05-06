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"У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине

"У нас есть кое-что для вас": знаменитости будут читать "Гарри Поттера" на карантине
16:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Для поддержки во время карантина звезды будут читать фанатам их любимую сагу о мальчике волшебнике.

На сайте Wizarding World, запущенном Джоан Роулинг, в рамках проекта "Гарри Поттер дома", каждую неделю будут появляться новые ролики с чтением.

В частности, уже сейчас можно посмотреть, как Дэниэл Рэдклифф (исполнитель главной роли в фильмах) читает первую главу "Философского камня".

"Сюрприз! У нас есть кое-что для вас… С сегодняшнего дня наши друзья будут по очереди читать "Гарри Поттера". И, как кажется, вы знаете, кто больше всех достоин прочитать первую главу", - говорится в сообщении.

Не только Хогвартс, не только Гарри Поттер: книги о волшебных школах и академиях

Позже к нему присоединятся футболист Дэвид Бэкхем, актер и комик Стивен Фрай, актеры Эдди Редмейн и Клаудия Ким из фильма "Фантастические твари", актриса Нома Думезвени (играла Гермиону в театральной постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя"), актриса Дакота Фаннинг и другие.

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Гарри Поттер, Книга, Знаменитости, Звезды, Карантин.
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