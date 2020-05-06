Как из мюзикла "Бриолин": Николь Шерзингер примерила новый образ

Для зажигательной фотосессии певица примерила черные лосины и топ, которые подчеркнули ее стройную фигуру. А чтобы образ был убедительным, Николь Шерзингер надела парик и сделала макияж с акцентом на красные губы.
Результаты перевоплощения она показала на официальной инстаграм-странице.
Известно, что на новых фото Николь воспроизвела образ звезды мюзикла 1978 года "Бриолин". Артистка настолько походила на Сэнди, что немало поклонников просто не узнали ее.
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Но на этом Николь Шерзингер не остановилась.
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Ya’ll ain’t ready for Hawaiian Olivia Newton JohnThanks Gaza @officialgarybarlow for having me on #TheCroonerSessions it was so much fun LITERALLY getting in to character with you I hope this will get ya’lls week off to a good start by putting a smile on your faces
С британским музыкантом Гэри Барлоу она сделала онлайн-трансляцию, во время которой спела трек из мюзикла "Бриолин" – You're The One That I Want.