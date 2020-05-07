Обложка с эротическим подтекстом вызвала бурю эмоций у читателей Vogue UA (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ее автором стала американский фотограф украинского происхождения Елена Емчук.

Украинская версия глянца Vogue анонсировала выпуск нового майско-июньского издания с необычной иллюстрацией на обложке.

Новый выпуск модного журнала называется REBIRTH, что на украинский язык переводится как "возрождение" или "воскрешение". Эротическую иллюстрацию художница Елена Емчук создала в Нью-Йорке, находясь в домашней изоляции. Она решила продемонстрировать, как изменения в мире могут служить началом нового цикла. Именно поэтому она изобразила шесть обнаженных женщин и змею как символ перерождения.

"Змея олицетворяет творческую силу, это символ перерождения, трансформации, исцеления и обновления жизненного цикла. Люди рука об руку - стремление к физической близости, в которой все мы так нуждаемся. Касаться друг к другу сейчас - опасно, и я хотела описать сцену, где прикосновение целебно. Пелену, которая застилает взгляд девушки с птицей, развеивает также рука. Птица символизирует пробуждение и освобождение. Палитра цветов призвана передать дух весны и возвращение к природе", - так объяснили посыл иллюстрации украинской художницы авторы издания в Инстаграме.

Рекомендуем посмотреть другие иллюстрации американского иллюстратора на ее инстаграм-странице, которые впечатляют не меньше обложки Vogue.

View this post on Instagram April 7 th A post shared by Yelena Yemchuk (@yemchuk) on Apr 7, 2020 at 11:52am PDT

View this post on Instagram Melencoly #3 watercolor on paper A post shared by Yelena Yemchuk (@yemchuk) on Mar 23, 2020 at 8:43am PDT

View this post on Instagram Pastel on Paper 2020 A post shared by Yelena Yemchuk (@yemchuk) on Feb 27, 2020 at 7:59am PST

На такой творческий эксперимент читатели и подписчики инстаграм-страницы Vogue UA отреагировали по-разному. Кто-то восхищен новой не гламурной обложкой, а некоторые отметили, что такой стиль им совсем не близок: "Трэш просто", "Вау!", "Такой стиль мне совсем не близок", "Какой же это кайф - видеть такую иллюстрации на обложке журнала!", "Жду с нетерпением", "Вы как всегда - любовь. Каждая обложка неповторима", "Великолепная обложка для отличного журнала. Вообще, интересная идея добавлять иллюстрации в контент", "Как же красиво!", "Что здесь происходит?", "Извините, но где гендерное равенство? Почему на этой обложке только один мужчина?".