Обложка с эротическим подтекстом вызвала бурю эмоций у читателей Vogue UA (Фото)

REBIRTH: new Vogue UA May/June issue. Cover by American artist with Ukrainian origins Yelena Yemchuck @yemchuk Vogue UA представляє новий номер: травень-червень 2020. Його команда Vogue UA готувала до друку під час карантину — у рефлексіях над теперішнім і майбутнім. Обкладинку цього номера Vogue UA намалювала Олена Ємчук @yemchuk – американська фотографка і художниця українського походження, яка зберігає тісний емоційний зв’язок з батьківщиною. Робота Олени, створена у самоізоляції у Нью-Йорку, у пік епідемії коронавірусу, глибоко символічна: «Змія уособлює творчу силу, це символ переродження, трансформації, зцілення й оновлення життєвого циклу. Люди рука до руки – прагнення до фізичної близькості, якої усі ми так потребуємо. Торкатися одне до одного зараз – небезпечно, і я хотіла змалювати сцену, де дотик цілющий. Полуду, що застує погляд дівчини з птахом, розвіює також рука. Птах символізує пробудження і звільнення. Палітра кольорів покликана передати дух весни і повернення до природи» YELENA YEMCHUK, Untitled, 2020. Watercolor on paper. 22 x 30 in