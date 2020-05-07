Обложка с эротическим подтекстом вызвала бурю эмоций у читателей Vogue UA (Фото)

Украинская версия глянца Vogue анонсировала выпуск нового майско-июньского издания с необычной иллюстрацией на обложке.
Новый выпуск модного журнала называется REBIRTH, что на украинский язык переводится как "возрождение" или "воскрешение". Эротическую иллюстрацию художница Елена Емчук создала в Нью-Йорке, находясь в домашней изоляции. Она решила продемонстрировать, как изменения в мире могут служить началом нового цикла. Именно поэтому она изобразила шесть обнаженных женщин и змею как символ перерождения.
"Змея олицетворяет творческую силу, это символ перерождения, трансформации, исцеления и обновления жизненного цикла. Люди рука об руку - стремление к физической близости, в которой все мы так нуждаемся. Касаться друг к другу сейчас - опасно, и я хотела описать сцену, где прикосновение целебно. Пелену, которая застилает взгляд девушки с птицей, развеивает также рука. Птица символизирует пробуждение и освобождение. Палитра цветов призвана передать дух весны и возвращение к природе", - так объяснили посыл иллюстрации украинской художницы авторы издания в Инстаграме.
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REBIRTH: new Vogue UA May/June issue. Cover by American artist with Ukrainian origins Yelena Yemchuck @yemchuk Vogue UA представляє новий номер: травень-червень 2020. Його команда Vogue UA готувала до друку під час карантину — у рефлексіях над теперішнім і майбутнім. Обкладинку цього номера Vogue UA намалювала Олена Ємчук @yemchuk – американська фотографка і художниця українського походження, яка зберігає тісний емоційний зв’язок з батьківщиною. Робота Олени, створена у самоізоляції у Нью-Йорку, у пік епідемії коронавірусу, глибоко символічна: «Змія уособлює творчу силу, це символ переродження, трансформації, зцілення й оновлення життєвого циклу. Люди рука до руки – прагнення до фізичної близькості, якої усі ми так потребуємо. Торкатися одне до одного зараз – небезпечно, і я хотіла змалювати сцену, де дотик цілющий. Полуду, що застує погляд дівчини з птахом, розвіює також рука. Птах символізує пробудження і звільнення. Палітра кольорів покликана передати дух весни і повернення до природи» YELENA YEMCHUK, Untitled, 2020. Watercolor on paper. 22 x 30 in
Рекомендуем посмотреть другие иллюстрации американского иллюстратора на ее инстаграм-странице, которые впечатляют не меньше обложки Vogue.
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Day 6 of isolation Thankful I can make art From a new series “Melancholy” # 2 water color on paper
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На такой творческий эксперимент читатели и подписчики инстаграм-страницы Vogue UA отреагировали по-разному. Кто-то восхищен новой не гламурной обложкой, а некоторые отметили, что такой стиль им совсем не близок: "Трэш просто", "Вау!", "Такой стиль мне совсем не близок", "Какой же это кайф - видеть такую иллюстрации на обложке журнала!", "Жду с нетерпением", "Вы как всегда - любовь. Каждая обложка неповторима", "Великолепная обложка для отличного журнала. Вообще, интересная идея добавлять иллюстрации в контент", "Как же красиво!", "Что здесь происходит?", "Извините, но где гендерное равенство? Почему на этой обложке только один мужчина?".