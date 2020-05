Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

View this post on Instagram

Вправа 1 Повторюй техніку за @anna_rizatdinova , виконуй вправу 15-20 хвилин та викладай в сторіс з відміткою @underarmourukraineofficial та Анни #UaChallengeByAnna Бажаємо бадьорого дня https://md-fashion.com.ua/underarmour