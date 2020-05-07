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Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)

Как сесть на шпагат: профессиональный урок от Анны Ризатдиновой (Видео)
21:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская гимнастка советует все делать медленно и без фанатизма.

Среди упражнений, которые можно без лишних затрат выполнять дома на карантине, растяжка кажется самой очевидной. К ней, однако, нужен вдумчивый подход, и о том, как заниматься, чтобы сесть на шпагат, в своем Инстаграм рассказала украинская гимнастка и бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова.

"Растяжка требует постоянной работы над собой! Не думайте, что если вы однажды сели на шпагат, то так будет всегда. НЕТ! Растяжка очень привередливая, ей нужно уделять время хотя бы пару раз в неделю, систематически! - написала Анна. - Даже с моей растяжкой, за 9 месяцев беременности, поверьте, она ухудшилась. И мне пришлось начинать с нуля после родов. Конечно мышцы быстро все вспомнили, но я веду к тому что, стретчинг пропусков не любит".

На вопрос, за сколько можно сесть на шпагат, Анна отвечает уклончиво: все зависит от регулярных тренировок.

"Я в первый раз села на шпагат в 5 лет. В гимнастике довольно жесткие методы растяжки. Я выбрала для себя способ тянуться дома. Каждое утро перед завтраком я растягивалась по 10 мин на каждую ногу. Со временем я увидела результат, - рассказала спортсменка. - Главное - систематические ежедневные тренировки. Все упражнения нужно выполнять "плавно", без резких движений и фанатизма. Перед комплексом обязательно нужно выполнить базовую зарядку/разминку".

Для своих подписчиков в Инстаграм Ризатдинова составила комплекс из нескольких упражнений, которые она рекомендует делать ежедневно. Спортсменка уверяет, что они со временем приведут упорных людей к заветному шпагату.

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Напомним, недавно украинская гимнастка Анна Ризатдинова на карантине представила оригинальное платье, опубликовав фото в соцсети Instagram.

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Советы, Анна Ризатдинова, Гимнастка, Уроки, Шпагат.
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