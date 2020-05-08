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Кулинарные шедевры: Катя Осадчая приготовила своему мужу аппетитную лазанью (Фото)

Кулинарные шедевры: Катя Осадчая приготовила своему мужу аппетитную лазанью (Фото)
17:46 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Юрий Горбунов показал, какими вкусностями его балует жена-телеведущая.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают делиться с поклонниками своими карантинными буднями. На этот раз ведущий показал, какими вкусностями его балует жена-телеведущая.

Шоумен опубликовал в своем Instagram снимок романтического ужина при свечах, главным блюдом которого стала лазанья. "Кто же такую вкусную лазанью приготовил? Моя любимая?", - интригующе подписал фото Горбунов.

Телеведущая позирует в кадре в повседневной белой футболке. Ее волосы убраны в хвост, а на лице красуется улыбка.

 

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Сама же Катя Осадчая тоже не обошла вниманием свои кулинарные способности. Она опубликовала в Instagram Stories похожее фото и написала: "Немного углеводов".

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Поклонники пары похвалили кулинарные способности телеведущей, отметив, что ужин выглядит очень аппетитно. "Хорошая хозяйка", "Очень аппетитно выглядит", "Молодец, аппетитно", "Супер! Какой вкусный ужин", "Как в ресторане", - комментируют подписчики.

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Ужин, Катя Осадчая, Лазанья, Юрий Горбунов.
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Кулинарные шедевры: Катя Осадчая приготовила своему мужу аппетитную лазанью (Фото)
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