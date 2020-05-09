Деми Ловато официально подтвердила свой роман с известным актером (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:27-летняя певица Деми Ловато встречается с 28-летним актером Максом Эрихом.

Несколько недель назад в сети ходили слухи о романе Деми Ловато с Максом Эрихом. Певица решила официально подтвердить свои отношения довольно неординарным способом. Вместе с бойфрендом она записала видео для клипа Джастина Бибера и Арианы Гранде на песню Stuck with U - "Застряли с тобой".

Американская актриса и певица объявила о новом романе чувственным видео, которое опубликовала на личной странице в инстаграме. В нем Деми Ловато предстала с 28-летним актером Максом Эрихом за страстными поцелуями в комнате с космической иллюминацией.

Этот короткий ролик стал частью трогательного клипа Джастина Бибера и Арианы Гранде под названием Stuck with U. В нем собраны множество видео людей со всего мира, которые демонстрируют, с кем проводят свою изоляцию.

Как выяснилось, Деми Ловато на протяжении карантина находится со своим новым избранником, которого больше не будет скрывать от публики. "Рады быть частью чего-то такого особенного сейчас. Ты по-настоящему счастлив, если ты этого не рассказываешь", - намекнула певица на согласие в отношениях.

View this post on Instagram A post shared by MaxEhrich (@maxehrich) on Apr 26, 2020 at 10:57am PDT

Стоит отметить, что слухи о вероятном романе Деми Ловато с Максом Эрихом появились около двух недель назад. Тогда звезда фильма "Школьный мюзикл: Выпускной" провела онлайн-трансляцию в инстаграме, играя на фортепиано. Внезапно в кадре появилась певица, которая хотела накинуть одеяло на любимого, не зная о "присутствии" сотен зрителей.