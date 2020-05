Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер

Американский комик и актер Джерри Стиллер умер сегодня, 11 мая.

О смерти сообщил его именитый сын Бен Стиллер в социальных сетях. Он отметил, что его отец ушел из жизни в возрасте 92 года из-за естественных причин.

Звезда комедии "Ночь в музее" Бен Стиллер объявил о смерти отца, опубликовав щемящий пост на личной странице в твиттере. Он отметил человеческие добродетели Джерри Стиллера и заметил, что он был замечательным человеком, отцом и дедушкой для своей семьи.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

