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Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер
Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер

Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер

Умер 92-летний комедийный актер Джерри Стиллер
14:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Отец Бена Стиллера ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Американский комик и актер Джерри Стиллер умер сегодня, 11 мая.

О смерти сообщил его именитый сын Бен Стиллер в социальных сетях. Он отметил, что его отец ушел из жизни в возрасте 92 года из-за естественных причин.

Звезда комедии "Ночь в музее" Бен Стиллер объявил о смерти отца, опубликовав щемящий пост на личной странице в твиттере. Он отметил человеческие добродетели Джерри Стиллера и заметил, что он был замечательным человеком, отцом и дедушкой для своей семьи. 

 

Ушел из жизни один из основателей рок-н-ролла

"С грустью сообщаю, что мой отец, Джерри Стиллер, умер по естественным причинам. Он был замечательным папой и дедушкой и преданным мужем Энн около 62 лет. Его будет очень не хватать. Люблю тебя, папа", – написал голливудский актер.

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Знаменитости, Смерть, Комик, Джерри Стиллер, Умер Джерри Стиллер.
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