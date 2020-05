Новости шоу бизнеса:Обладательница Грэмми скончалась в возрасте 66 лет.

Американская певица Бетти Райт умерла в возрасте 66 лет. Она была звездой стиля соул.

О смерти певицы сообщает CNN.

"Звезда соула, певица Бетти Райт умерла от рака", - говорится в сообщении.

Бетти Райт была известна своей песней "Clean up Woman" и другими, выпустила свой первый альбом в 1968 году в возрасте 14 лет, исполняя песню "Девушки не могут делать то, что могут сделать парни" ( "Girls Can not Do What Guys Can Do ").

Райт вошла в историю, став первой женщиной, получившей золотую пластинку.