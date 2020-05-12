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"Это самый горячий мужчина на свете": Джейсон Момоа с голым торсом показал, как нужно метать топоры (Фото, Видео)

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"Это самый горячий мужчина на свете": Джейсон Момоа с голым торсом показал, как нужно метать топоры (Фото, Видео)
20:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Звезда "Аквамена" решил научить сына метать топоры точно в мишень, но не обошлось и без конфузов.

На карантине Джейсон Момоа продолжает оттачивать "геройские" навыки. Недавно вместе с сыном он записал видео, в котором показал, как метать боевые топоры. В ролике актер, сверкая мускулами и вооружившись томагавками, в течение нескольких дублей кидает их в мишень практически не глядя. В одном из дублей Джейсон попал в цель всеми топорами, а в остальных почти все запустил мимо.

Момоа объясняет: "Смотреть на цель не обязательно, главное понять, как кидать. Тут все дело в том, что надо выглядеть важно и уверенно. Смотреть вообще не надо".

При этом сын Джейсона тихонько хихикает за кадром.

Поклонники актера оставили множество восхищенных комментариев к видео. Некоторые пошутили, что в палатке, куда вместо мишени несколько раз попал Момоа, кто-то умер. "Это самый горячий мужчина на свете, никто не сможет быть таким", "Я хочу быть его топором…", "Я хочу, чтобы он меня так же кидал", "Он крут, даже если промахивается", "Я ждал, что кто-нибудь выйдет из палатки с топором в голове", - пишут пользователи.

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Также на карантине Джейсон занимается со своими детьми физкультурой, учит их лазать по скалам и кататься на скейтборде. В апрельском интервью он заявил, что "немного поправился", поэтому ограничил себя в еде и решил больше гулять и кататься на велосипеде. Судя по новому видео, где Момоа предстал без рубашки, он отлично справился с задачей.

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Джейсон Момоа, Актер, Топор.
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