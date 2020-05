"Это самый горячий мужчина на свете": Джейсон Момоа с голым торсом показал, как нужно метать топоры (Фото, Видео)

На карантине Джейсон Момоа продолжает оттачивать "геройские" навыки. Недавно вместе с сыном он записал видео, в котором показал, как метать боевые топоры. В ролике актер, сверкая мускулами и вооружившись томагавками, в течение нескольких дублей кидает их в мишень практически не глядя. В одном из дублей Джейсон попал в цель всеми топорами, а в остальных почти все запустил мимо.

Момоа объясняет: "Смотреть на цель не обязательно, главное понять, как кидать. Тут все дело в том, что надо выглядеть важно и уверенно. Смотреть вообще не надо".

При этом сын Джейсона тихонько хихикает за кадром.

good afternoon to jason momoa teaching his son how to throw tomahawk only pic.twitter.com/U0jcutiJmt

— joe (@jxeker) May 11, 2020