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Это не князь Альбер: кто на самом деле заразил принца Чарльза коронавирусом

Это не князь Альбер: кто на самом деле заразил принца Чарльза коронавирусом
22:52 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Как оказалось заразил принца Чарльза не князь Альбер, а совсем другой член королевской семьи.

Князь Альбер очень доволен, ведь с него снято обвинение в том, что "наградил" опасным вирусом 71-летнего принца Чарльза. Об этом сообщили британские СМИ после того, как узнали от инсайдера, что еще один член королевской семьи переболел коронавирусом - почти бессимптомно.

Речь идет о принцессе Анне, которая легкомысленно отправилась на Cheltenham Festival, когда в Британии уже вовсю бушевала эпидемия. Это произошло 13 марта, когда еще и не был объявлен карантин, но гражданам уже было рекомендовано воздержаться от посещения массовых мероприятий. Британцам стоило последовать этой рекомендации, ведь в итоге на фестивале заразились сотни прибывших туда зрителей.

Как стало известно ранее, побывавший на фестивале экс-супруг герцогини Камиллы - Эндрю Паркер-Боулз, который до сих пор поддерживает контакт с королевским семейством, вскоре после возвращения домой тяжело заболел. Причем на фестивале он сидел на трибуне непосредственно рядом принцессой Анной.

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Но если раньше все думали, что принцессе тогда повезло и она не заразилась, то теперь, как сообщил изданию Express инсайдер, выяснилось, что Анна тоже переболела. Правда, в отличие от Эндрю, в очень легкой форме. Она всего лишь испытывала легкое недомогание. При этом тест Анна делать не захотела, решив, что это ей не нужно, и ограничилась только строгой самоизоляцией. Однако прежде, чем отправиться на карантин, она успела повидаться с братом Чарльзом. И вскоре он заболел.

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Все по теме:

Королевская семья, Принц Чарльз, Коронавирус, Принцесса Анна, Князь Альбер, Covid-19.
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