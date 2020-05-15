Будет спасать от вируса? Брюс Уиллис воссоздал своего героя из фильма "Армагеддон" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Спустя 22 года актер снова надел костюм спасателя Гарри Стэмпера, в этот раз дополнив его защитной маской.

Члены семьи Уиллис-Мур продолжают активничать на карантине.

На этот раз старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис поделилась на своей странице в Instagram фото отца в костюме астронавта NASA, который надевал его герой начальник бригады буровиков-нефтяников Гарри Стэмпер из фильма Армагеддон, погибший в финале, спасая мир.

Спустя 22 года после выхода на экраны полюбившегося зрителями фильма-катастрофы Брюс Уиллис решил примерить костюм, разве что шлем заменил на защитную маску, более актуальную в наши дни, а на голове почти не осталось волос.

"Передай папе, что я заранее благодарю его за то, что спасет всех нас", "Если кто-то и может спасти нас, так это Брюс Уиллис", "Нам сейчас однозначно нужен Джон Маклейн (герой брюса Уиллиса из фильма "Крепкий орешек")", "Он спас нас от астероида, может он сейчас спасти нас от вируса?", — оставляют комментарии фолловеры Румер Уиллис.

Напомним, почти два месяца режима самоизоляции Брюс Уиллис провел вместе с бывшей женой Деми Мур, и лишь недавно встретился со своей нынешней женой Эммой Хеминг и маленькими дочерьми — две семьи вместе отметили День матери.