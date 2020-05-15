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"Она сосредоточена на карьере": инсайдер рассказал о вероятной причине развода Мэри-Кейт Олсен

"Она сосредоточена на карьере": инсайдер рассказал о вероятной причине развода Мэри-Кейт Олсен
17:21 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:На днях стало известно, что после восьми лет отношений Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся.

Отношения 33-летней актрисы и дизайнера Мэри-Кейт Олсен и 50-летнего банкира Оливье Саркози окончательно разрушились. После почти пяти лет брака Олсен потребовала срочного его расторжения, но ее просьбу отклонили, поскольку сейчас из-за пандемии коронавируса суд Нью-Йорка принимает только "чрезвычайно важные" заявления, а развод в их число не входит.

Источник из окружения бывшей пары рассказал журналу People, в чем причина их разногласий.

"Она очень сосредоточена на карьере. А он как настоящий француз хотел, чтобы она стала более доступной и имела больше свободного времени. Но сложно контролировать девушку, которая с юности привыкла зарабатывать миллионы", - отметил инсайдер.

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По словам Мэри-Кейт, Оливье уже расторг договор аренды дома, в котором они жили вместе, поэтому Олсен вынуждена срочно искать новое жилье. В заявлении она отмечает, что в условиях пандемии быстро решить эту проблему не получится. Олсен также переживает, что муж может лишить ее личной собственности.

Сейчас Мэри-Кейт поддерживает ее сестра Эшли, с которой у них два совместных бренда одежды. Сообщается, что пока сестры вместе проводят время за городом.

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Развод, Причина, Мери-Кейт Олсен, Оливье Саркози.
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