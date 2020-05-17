Джамалу "немного пугает выход в свет": о чем беспокоится украинская певица

Новости шоу бизнеса:Беременная певица Джамала призналась, что перспектива послекарантинных реалий пугает ее.

Несмотря на ослабление ограничений и запретов, Джамала не спешит покидать собственную квартиру и осознает, что в условиях пандемии на ней двойная ответственность за свою жизнь и жизнь будущего малыша. В инстаграм-профиле звезда опубликовала новые фото и призналась, что опасается завершения карантина.

Артистка осознает, что украинцам, как и гражданам многих государств по всему миру, придется привыкать к новым посткарантинным реалиям. Она отмечает, что люди приспосабливаются ко всему, но жизнь после пережитой вспышки коронавируса уже не будет такой, как до пандемии. Джамала поинтересовалась мнением фолловеров, однако не стала скрывать, что ее "немного пугает выход в свет".

Размышления певица дополнила фотографиями с домашней съемки. Она предстала в черном платье свободного кроя с объемными рукавами, подчеркнув атласным поясом большой округлый живот. Беременная Джамала с легким макияжем и укладкой улыбалась в свете солнечных лучей и охотно демонстрировала на камеру изменения своего тела.

Напомним, что после ослабления карантинных ограничений певица таки успела насладиться кофе в одном из кофеен Киева, которая принадлежит ее мужу Бекиру Сулейманову. Джамала устроила прогулку по столице в платье-рубашке длины миди и фиолетовых кроссовках.