Примерная Кейт Миддлтон случайно оголила грудь, чем взбудоражила британцев (Фото)

По правилам британской монархии, все королевские особы женского пола обязаны быть сдержанными во всем: никакого яркого макияжа и маникюра, вызывающей одежды и, конечно, вырезов и декольте.
Впрочем, в любом правиле бывают свои исключения. Удивительно, но на этот раз мы говорим не про Меган Маркл, которая последние пару лет доводила чопорных экспертов до белого каления, а про про примерную Кейт Миддлтон.
В прошлом году герцогиня Кембриджская очень активно облагораживала сад Челси, который принимал участие в выставке цветов. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, выставка пройдет в формате онлайн. Об этом супруга принца Уильяма объявила в соцсетях Кенсингтонского дворца, опубликовав архивный снимок.
Кейт Миддлтон показала много лишнего на фото, которое сама же опубликовала.
View this post on Instagram
"Спустя год после того, как в саду герцогини Кембриджской открылась выставка цветов, она стала цифровой! В 2019-м сад герцогини Back to Nature был создан, дабы продемонстрировать преимущества мира природы для психического и физического здоровья и вдохновить детей и семьи на то, чтобы они наслаждались времяпрепровождением на открытом воздухе", - говорится в сообщении.
Впрочем, многие поразились не тому, как мастерски Кейт управлялась с цветами, а тому, что одета она была не очень-то по-королевски. Обычно застегнутая чуть ли не на все пуговицы Кейт продемонстрировала удивительно глубокий вырез. А Елизавета II видела эти фотографии?