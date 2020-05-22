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Примерная Кейт Миддлтон случайно оголила грудь, чем взбудоражила британцев (Фото)

Примерная Кейт Миддлтон случайно оголила грудь, чем взбудоражила британцев (Фото)
16:12 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон на днях удивила своих поклонников неожиданно откровенным образом, которого от нее ну никак не ожидали.

По правилам британской монархии, все королевские особы женского пола обязаны быть сдержанными во всем: никакого яркого макияжа и маникюра, вызывающей одежды и, конечно, вырезов и декольте.

Впрочем, в любом правиле бывают свои исключения. Удивительно, но на этот раз мы говорим не про Меган Маркл, которая последние пару лет доводила чопорных экспертов до белого каления, а про про примерную Кейт Миддлтон.

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В прошлом году герцогиня Кембриджская очень активно облагораживала сад Челси, который принимал участие в выставке цветов. В этом году, в связи с пандемией коронавируса, выставка пройдет в формате онлайн. Об этом супруга принца Уильяма объявила в соцсетях Кенсингтонского дворца, опубликовав архивный снимок.

Кейт Миддлтон показала много лишнего на фото, которое сама же опубликовала.

 
 
 
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"Спустя год после того, как в саду герцогини Кембриджской открылась выставка цветов, она стала цифровой! В 2019-м сад герцогини Back to Nature был создан, дабы продемонстрировать преимущества мира природы для психического и физического здоровья и вдохновить детей и семьи на то, чтобы они наслаждались времяпрепровождением на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

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Впрочем, многие поразились не тому, как мастерски Кейт управлялась с цветами, а тому, что одета она была не очень-то по-королевски. Обычно застегнутая чуть ли не на все пуговицы Кейт продемонстрировала удивительно глубокий вырез. А Елизавета II видела эти фотографии?

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Сад, Герцоги Кембриджские.
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