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Беременная Alyosha рассказала, когда планирует вернуться на сцену

Беременная Alyosha рассказала, когда планирует вернуться на сцену
16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Артистка призналась, что ее декретный отпуск продлится недолго. Уже в ноябре исполнительница вернется на сцену.

Свою третью беременность Alyosha обнародовала Официально: певица Alyosha и Тарас Тополя третий раз станут родителями в конце апреля.

Одним из первых вопросов, на который публично ответила звезда, касался продолжения ее музыкальной карьеры. Тогда она призналась, что не боится исчезнуть со сцены и готова уйти в декретный отпуск.

На личной странице в Инстаграме исполнительница объявила, что ее творческая пауза после родов продлится всего лишь до ноября 2020 года.

 
 
 
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В одном из сообщений артистка обнародовала новые даты концертов, которые пришлось перенести из-за пандемии коронавируса и третьей беременности. Так, поклонники смогут насладиться выступлениями Alyosha с середины ноября. Масштабный тур певицы продлится до марта следующего года. Сама же звезда аргументировала свое длительное отсутствие в шоу-бизнесе будущим появлением на свет "третьей топольки".

"Сейчас беременность и рождение ребенка вышли на первый план, но это означает лишь одно: моя жажда петь для вас будет просто огромной. Мы встретимся скорее, чем вам может показаться", - объяснила Alyosha.

"Я ходила и ворчала на всех": ALYOSHA рассказала о своей беременности

Звездная мама убеждена, что "главное призвание любой женщины, которая любит своего мужа и любима, - это даровать жизнь". Именно рождения потомков, по мнению Alyosha, является неоспоримым доказательством взаимного желания быть вместе.

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Концерт, Беременность, Дата, Alyosha.
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