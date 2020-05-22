Безумная любовь? Олега Винника заподозрили в служебном романе (Фото)

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram-аккаунте украинский сердцеед показал щепетильные кадры с коллегой Анастасией.

Известный украинский певец Олег Винник, являющийся настоящей звездой и покорителем женских сердец, довольно редко дает интервью и старается охранять свою личную жизнь от журналистов и настойчивых поклонников. Но на этот раз он решил сделать исключение и опубликовал несколько снимков с новой женщиной-красавицей.

Так, в своем Instagram-аккаунте Винник показал щепетильные кадры с коллегой Анастасией. На одном снимке Олег держит на руках Настю, на втором пытается ее словить, а на последним и вовсе якобы танцует.

"Клип #БЕЗУМНАЯЛЮБОВЬ снимали около 20-ти часов. В течении пяти из них Насте приходилось висеть на тросах. Восхищаюсь сильными девушками!", - написал под фото Олег Винник.

View this post on Instagram A post shared by Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) on May 22, 2020 at 4:56am PDT

Поклонники заподозрили певца в служебном романе. Некоторые пользователи Сети написали, что Винник слишком хорошо относится к своей подопечной. Другие подписчики отметили, что Олег должен во всем признаться, так как это не честно по отношению к Таюне.