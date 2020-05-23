"Где-то этим летом: Арнольд Шварценеггер ответил, когда он впервые станет дедушкой (Видео)

Новости шоу бизнеса:Арнольд Шварценеггер рассказал, что не может дождаться появления на свет своего первого внука.

Арнольд Шварценеггер скоро станет дедушкой. Дочь 72-летнего актера и политика замужем за Крисом Праттом, и скоро у пары появится первенец. О беременности Кэтрин стало известно в апреле, когда папарацци подловили ее во время прогулки - у нее был круглый живот.

Недавно Арнольд пообщался в прямом эфире с Джимми Фэллоном и сказал, когда примерно его дочь Кэтрин Шварценеггер родит ребенка.

"Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я точно не знаю, когда именно, но где-то этим летом. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт", - сказал Шварценеггер.

Ранее его супруга, Мария Шрайвер, тоже высказалась насчет скорого рождения внука.

"Я очень горжусь Кэтрин. Она и Крис очень счастливы", - сказала Мария и отметила, что не спешит называть себя бабушкой.

View this post on Instagram A post shared by Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger) on May 10, 2020 at 12:01pm PDT

"Я бы не хотела именно такую формулировку. Придумаю какое-нибудь свое слово. Или просто буду "мама". В общем, я подумаю", - сказала бывшая супруга Шварценеггера.

Недавно Крис Пратт дал интервью, в котором рассказал о том, как из-за беременности жены он открыл для себя новое лакомство.