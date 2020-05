Ну, бывает: Крис Пратт случайно удалил все входящие сообщения на почте (Видео)

Крис Прэтт опубликовал в своем Instagram видео с реакцией на то, как он случайно удалил 51 000 непрочитанных писем в своем электронном почтовом ящике.

Актер решил "почистить" почту, но нажал что-то не то и в результате удалил все сообщения. Прэтт говорит, что его внимание к огромному количеству непрочитанных писем привлек его сын. Крис хотел удалить только прочитанные сообщения. Пока актер наблюдал за индикатором удаления десятков тысяч писем, он заснял свою реакцию.

"Я удалил все. Все письма. О боже. Это же кошмар. Ладно, не паникуем… Я не знаю, куда они теперь делись. Если я должен был вам ответить, перешлите мне письмо, потому что скорее всего я его только что удалил. 51 000 писем - в мусорке. Ох, блин", - говорит в ролике Крис.

Chris Pratt: I’m going to respond to all my unread emails

Also Chris Pratt: Accidentally deletes 51,000 emails pic.twitter.com/n7YKlTRvi2

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) May 21, 2020