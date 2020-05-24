Ну, бывает: Крис Пратт случайно удалил все входящие сообщения на почте (Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда "Стражей Галактик" захотел разобрать свои входящие сообщения на электронной почте, но что-то пошло не так.

Крис Прэтт опубликовал в своем Instagram видео с реакцией на то, как он случайно удалил 51 000 непрочитанных писем в своем электронном почтовом ящике.

Актер решил "почистить" почту, но нажал что-то не то и в результате удалил все сообщения. Прэтт говорит, что его внимание к огромному количеству непрочитанных писем привлек его сын. Крис хотел удалить только прочитанные сообщения. Пока актер наблюдал за индикатором удаления десятков тысяч писем, он заснял свою реакцию.

"Я удалил все. Все письма. О боже. Это же кошмар. Ладно, не паникуем… Я не знаю, куда они теперь делись. Если я должен был вам ответить, перешлите мне письмо, потому что скорее всего я его только что удалил. 51 000 писем - в мусорке. Ох, блин", - говорит в ролике Крис.

Chris Pratt: I’m going to respond to all my unread emails Also Chris Pratt: Accidentally deletes 51,000 emails pic.twitter.com/n7YKlTRvi2 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) May 21, 2020

Затем он объяснил, что среди писем было много спама.

"Когда мой сын играл с моим телефоном, он увидел количество непрочитанных писем и у него был шок. Но большинство из них - спам. Я постоянно на все подписываюсь. Я один из тех идиотов, которые, например, хотят пройти IQ тест, а для этого требуется ввести свою почту - и я ввожу. Наверное, это говорит о том, что мой IQ не более 7. Я получаю кучу рассылок и не удаляю их. Но я хочу извиниться за те письма, на которые я так не ответил", - сказал Прэтт.