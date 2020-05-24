Беременная Джамала с 2-летним сыном Эмиром попозировали на камеру (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица поделилась трогательными фотографиями с маленьким сыночком.

Джамала активно готовится к появлению второго ребенка на свет. Также она объясняет своему сыну Эмиру, которому сейчас два годика, что скоро родится новый член их семьи. Знаменитость опубликовала трогательное сообщение на личной странице в инстаграме и попросила у сторонников, чтобы они рассказали, как готовили старших детей к рождению младших.

Артистка попросила поделиться опытом относительно того, как родители рассказывали своим детям о том, что скоро у них будет братик или сестричка. Также исполнительнице интересно, как детки реагируют на такие новости и что делать, чтобы между ними не возникало ревности.

Джамала отметила, что он с большим интересом смотрит на ее живот. А когда она говорит, что там его ждет друг или подруга, он говорит: "Открой!". Все логично, ведь в его возрасте верят в то, что можно увидеть или потрогать руками.

Певица вспомнила, что слышала, как некоторые родители дарят старшим детям подарки от новорожденного, которые символизируют дружбу. А пока она готовится стать мамой во второй раз, делится фотографиями, на которых позирует в особом состоянии вместе с Эмиром.

View this post on Instagram A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on May 23, 2020 at 3:25am PDT

Напомним, недавно Джамала призналась, что перспектива послекарантинных реалий пугает ее.