Даша Ульянова похвасталась обручальным кольцом (Фото)

Победительница десятого сезона романтического реалити-шоу Холостяк, гимнастка Даша Ульянова заинтриговала фолловеров в Instagram снимком с обручальным кольцом.
На правой руке победительницы проекта можно увидеть обручальное кольцо.
"Фотки с колечком должны быть разными", — написала она в подписи, заинтриговав фанов.
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Напомним, в пятницу, 22 мая, состоялся финал десятого сезона романтичного реалити Холостяк. В ходе заключительного выпуска проекта главный герой Макс Михайлюк сделал свой выбор и вручил кольцо своей фаворитке — гимнастке Даше.