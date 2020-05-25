Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Новости шоу бизнеса:Зигмунд Фрейд сделал многое для понимания человеческого сознания.

После того, как он открыл миру свои работы, культура целой планеты изменилась навсегда. Теперь каждый человек по-другому смотрел на окружающих, а самоанализ стал одним из самых любимых наших занятий. Ведь именно так можно познать лучше самого себя.

Слава Богу, далеко не все труды великого австрийского психолога сложны для понимания и не совсем понятны для обывателя без профессиональной интерпретации. В его арсенале было также немного простых тестов, которые могут достаточно точно показать, что вы за человек. Но из-за своей простоты профессиональные врачи посчитали, что они не подходят для повседневной практики. Так что тесты, которые люди проходят в психиатрических лечебницах, зачастую намного сложнее.

Сегодня мы подготовили один из таки простых тестов, который не займёт у вас больше 10 минут. Вам всего нужно будет ответить на 8 вопросов по очереди. При этом вы должны будете представлять у себя в голове какой-то сюжет. Каждый ответ записывайте ручкой на листке бумаги.

Пока не ответили на один — не читайте следующий вопрос! Это очень важно для достоверности результата!

Вы пришли на берег и всматриваетесь в море. Опишите, какие при этом испытываете ощущения?

После моря вы развернулись и пошли в лес. Он густой, но при этом вы всё равно можете найти нужную тропу. Пока вы по нему идёте — смотрите под ноги. Какие чувства посетили вас в этот момент?

Из леса вы опять вышли к морю, но теперь стоите на некоторой отдалённости от него. Вы слышите крик чаек, а затем замечаете, как несколько пролетает недалеко от вас. Что вы при этом испытали?

Чайки улетели и больше не слышно их криков. Вы пошли по дороге и наткнулись на табун лошадей. Напишите первую мысль, которая пришла вам в голову в этот момент.

Перемещаемся в пустыню. Вы очень хотите пить. Пока вы искали источник воды, то наткнулись на стену, в которой есть маленькое отверстие. Вы посмотрели в него и увидели, что за стеной есть оазис. Какие действия предпримите?

Оазис оказался миражом. Но вы всё равно хотите пить. Вдруг вы замечаете, что недалеко от вас стоит настоящий кувшин, наполненный водой. Что будете делать?

Возвращаемся в лес. Вы несколько часов бродите по лесу, но никак не можете найти из него выход. Солнце уже зашло за горизонт и с каждой минутой темнота укутывает деревья. Вдруг вы заметили домик, окно которого светится. Что вы собираетесь сделать?

Вы выбрались из леса, но тут же попали в густой туман. Вы не видите даже кончиков пальцев, когда вытягиваете руки вперёд. Что будете делать?

Написали? Теперь смотрите, как правильно толковать ответы:

Ответ характеризует ваше отношение к жизни и те эмоции, которые бывают у вас сейчас чаще остальных.

Ваши ощущения в семье.

Показывает ваше отношение к женщинам.

Лошади у Фрейда часто ассоциируются с мужчинами. Так что ответ показывает, как именно вы относитесь к сильному полу.