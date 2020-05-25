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Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя
Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя

Возьмите лист бумаги и узнайте познайте самого себя
20:54 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зигмунд Фрейд сделал многое для понимания человеческого сознания.

После того, как он открыл миру свои работы, культура целой планеты изменилась навсегда. Теперь каждый человек по-другому смотрел на окружающих, а самоанализ стал одним из самых любимых наших занятий. Ведь именно так можно познать лучше самого себя.

Слава Богу, далеко не все труды великого австрийского психолога сложны для понимания и не совсем понятны для обывателя без профессиональной интерпретации. В его арсенале было также немного простых тестов, которые могут достаточно точно показать, что вы за человек. Но из-за своей простоты профессиональные врачи посчитали, что они не подходят для повседневной практики. Так что тесты, которые люди проходят в психиатрических лечебницах, зачастую намного сложнее.

Сегодня мы подготовили один из таки простых тестов, который не займёт у вас больше 10 минут. Вам всего нужно будет ответить на 8 вопросов по очереди. При этом вы должны будете представлять у себя в голове какой-то сюжет. Каждый ответ записывайте ручкой на листке бумаги.

Пока не ответили на один — не читайте следующий вопрос! Это очень важно для достоверности результата!

Размер имеет значение: взгляните на ладонь и узнайте о своем характера

  • Вы пришли на берег и всматриваетесь в море. Опишите, какие при этом испытываете ощущения?

  • После моря вы развернулись и пошли в лес. Он густой, но при этом вы всё равно можете найти нужную тропу. Пока вы по нему идёте — смотрите под ноги. Какие чувства посетили вас в этот момент?

  • Из леса вы опять вышли к морю, но теперь стоите на некоторой отдалённости от него. Вы слышите крик чаек, а затем замечаете, как несколько пролетает недалеко от вас. Что вы при этом испытали?

  • Чайки улетели и больше не слышно их криков. Вы пошли по дороге и наткнулись на табун лошадей. Напишите первую мысль, которая пришла вам в голову в этот момент.

  • Перемещаемся в пустыню. Вы очень хотите пить. Пока вы искали источник воды, то наткнулись на стену, в которой есть маленькое отверстие. Вы посмотрели в него и увидели, что за стеной есть оазис. Какие действия предпримите?

  • Оазис оказался миражом. Но вы всё равно хотите пить. Вдруг вы замечаете, что недалеко от вас стоит настоящий кувшин, наполненный водой. Что будете делать?

  • Возвращаемся в лес. Вы несколько часов бродите по лесу, но никак не можете найти из него выход. Солнце уже зашло за горизонт и с каждой минутой темнота укутывает деревья. Вдруг вы заметили домик, окно которого светится. Что вы собираетесь сделать?

  • Вы выбрались из леса, но тут же попали в густой туман. Вы не видите даже кончиков пальцев, когда вытягиваете руки вперёд. Что будете делать?

Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий "истинные лица"

Написали? Теперь смотрите, как правильно толковать ответы:

  • Ответ характеризует ваше отношение к жизни и те эмоции, которые бывают у вас сейчас чаще остальных.

  • Ваши ощущения в семье.

  • Показывает ваше отношение к женщинам.

  • Лошади у Фрейда часто ассоциируются с мужчинами. Так что ответ показывает, как именно вы относитесь к сильному полу.

  • Хорошо показывает, как вы привыкли решать свою жизненные проблемы. Также демонстрирует основою жизненную стратегию.

  • Избирательность в выборе партнёра. Готовы ли вы подсознательно закрутить роман с первым встречным? Если ответили, что выпьете воды — значит ответ "да".

  • Показывает, насколько вы готовы выйти замуж и довериться другому человеку.

  • Характеризует ваше отношение к смерти.

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Психология, Тест, Подсознание, Психологический тест, Тест дня, Зигнунд Фрейд.
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