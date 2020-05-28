Беременная Кэти Перри поделилась новым снимком

Популярная певица Кэти Перри вот-вот станет мамой. Артистка поделилась с поклонниками очередным селфи на последних месяцах беременности.
Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Кэти позирует во весь рост. На ней блестящее серебристое платье свободного кроя. Свой образ знаменитость дополнила массивными серьгами и блестящими босоножками.
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Поклонники усыпали артистку комплиментами: "Ты выглядишь великолепно"; "Беременность еще никогда не выглядела так хорошо"; "Ты выглядишь прекрасно, я вижу твое сияние за милю", - написали фолловеры.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями. Они ждут девочку.