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Зеркало души: Что можно сказать о характере человека по цвету глаз?

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Зеркало души: Что можно сказать о характере человека по цвету глаз?
20:42 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Глаза не умеют лгать, ведь по ним видно истинные эмоции.

По цвету глаз можно узнать многое о характере и темпераменте человека.

Конечно, характеристика будет несколько общей, ведь она включает только общие качества владельцев глаз определённого цвета, не учитывая индивидуальные особенности, которыми обладает каждый человек. Но даже такая общая характеристика поможет узнать лучше себя или своего собеседника, что само по себе довольно интересно.

Итак, давайте узнаем, что же может рассказать о нас цвет глаз.

Зелёные, оливковые и каре-зелёные

Зелёные, оливковые и каре-зелёные глаза чаще встречаются у представительниц прекрасного пола. Они говорят о мудрости и высоком интеллекте человека, его склонности к перфекционизму. Обладатели глаз зелёных оттенков - люди одаренные с сильной интуицией. Они имеют сильную природную защиту от сглаза и порчи.

Такие люди довольно эмоциональны, чувствительны. Не прощают обид, могут отомстить обидчикам. Обладают сильной волей.

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Голубые, серые и синие

 

Люди с голубой, серой или синей радужкой глаз относятся к творческим натурам. Они довольно чувствительны, ранимы. Чувствуют людей, нередко заранее знают, чего можно ожидать от окружающих. Отличаются сильной энергетикой, однако, поскольку они являются эмпатами, их настроение может быстро и резко меняться в зависимости от настроений окружающих людей. Поэтому голубоглазые стремятся окружить себя приятными людьми, общение с которыми приносит им положительные эмоции.

Такие люди доброжелательны, заботливы. Всегда готовы придти на помощь своим близким, друзьям и даже малознакомым людям.

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Карие, янтарные и чёрные

 

Обладатели янтарных, карих и чёрных глаз отличаются сильной интуицией и мощной энергетикой. Они обладают сильной волей, целеустремлённостью. Довольно общительны, умеют находить общий язык практически с любыми людьми, умеют убеждать.

Обладая сильнейшей энергетикой, могут не всегда справляться с ней, что приводит к резким перепадам в настроении и в поведении - то они спокойны, погружены в свои мысли, а то активны и деятельны, готовы "свернуть горы".

Люди с карими и чёрными глазами являются очень хорошими друзьями, верными супругами. Умеют работать как индивидуально, так и в коллективе.

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