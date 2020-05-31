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Режиссер "Твин Пикса" запустил собственное шоу "Чем Дэвид занимается сегодня?" (Видео)

Режиссер "Твин Пикса" запустил собственное шоу "Чем Дэвид занимается сегодня?" (Видео)
19:55 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Дэвид Линч запустил шоу, где рассказывает о своих ежедневных занятиях.

Кажется, Дэвид Линч, как и многие на карантине, захотел привести в порядок свои домашние дела. О своих успехах режиссер решил рассказывать на YouTube в специальном шоу What Is David Working on Today? ("Чем Дэвид занимается сегодня?").

Так, в первом выпуске Линч показал, что сам смастерил деревянную раковину, и теперь собирается сделать для нее слив.

Также в видео режиссер посвятил немного времени старой вешалке, отметив, что планирует ее отремонтировать. Прощаясь, Линч пожелал своим зрителям хорошего дня и попросил рассказать ему, чем они сегодня занимались.

Режиссер Дэвид Линч выложил свою анимационную короткометражку на Youtube (Видео)

Во время изоляции Дэвид Линч вернулся к записи своих прогнозов погоды, которые он снимал с 2005 по 2010 год. 11 мая он записал прогноз погоды для Лос-Анджелеса. Режиссер был краток, он сообщил, что в городе было около 17 градусов по Цельсию и облачно.

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Шоу, Онлайн, Карантин, Дэвид Линч.
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