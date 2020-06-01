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Никитюк и Педан показали свои детские фото

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Никитюк и Педан показали свои детские фото
12:26 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Леся Никитюк, Александр Педан, Алла Костромичева и Соня Плакидюк поделились с нами воспоминаниями из детства.

В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей - праздник, который в очередной раз напоминает, как важно дать ребенку счастливое детство. А мы вспоминаем, каким оно было наших отечественных звезд.

Леся Никитюк зарабатывала с детства

Ведущая проекта "Кто против блондинок?" провела школьные годы в Хмельницком, ее семью нельзя было назвать богатой. Поэтому Леся всегда стремилась зарабатывать деньги.

"Однажды я нашла дома на балконе очень много яблок. Долго не думая, набрала пару ведер и пошла в центр района торговать ими, - вспоминает Никитюк. - Рядом бабушки торговали фасолькой, вишенками. На яблоках я зарабатывала по 20-25 гривен в день. Это продолжалось до того времени, пока о моем бизнесе не узнала мама - она "спалила" меня в разгар рабочего дня".

https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

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Международный день защиты детей 2020: поздравления и открытки

Ведущий "Эксов" был артистичным всегда - это и помогло ему завоевать сердца миллионов зрителей.

https://www.instagram.com/pedanos/

"Я учился в школе искусств, 11 лет танцевал в украинском народном коллективе "Поділля". И за все то, что имею сейчас, благодарен своей маме, - признался Педан. - Именно она поддерживала меня во всех моих начинаниях. И, возможно, если бы мама не одобрила мое желание учиться в школе искусств, я бы никогда не стал телеведущим".

Алла Костромичева: из закомплексованной девочки - в звезду

Сейчас Алла - ведущая проекта "Топ-модель по-украински", который показывает Новый канал, и модель с мировым именем. А в детстве она очень комплексовала из-за высокого роста и худобы.

https://www.instagram.com/alla/

"Будучи подростком, я очень отличалась от сверстников - была самой худой и высокой в своем окружении. Из-за этого даже не хотела ходить в школу. Тогда это была та еще драма, - признается супермодель. - Позже люди из индустрии моды оценили мою внешность, и это помогло мне побороть комплексы".

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Соня Плакидюк: "киця-мациця" с детства

Эксперт модельного реалити "Топ-модель по-украински" запомнилась зрителям благодаря самобытному стилю и ярким рыжим волосам. А чтобы никто не сомневался в естественности цвета волос Сони, рыжая она с самого детства.

https://www.instagram.com/moi_sofism/?hl=ru

"На этой фотографии мне пять лет. И я, как всегда, занимаюсь кошачьими делами - уже тогда меня можно было называть "киця-мациця", - смеется Плакидюк.

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Детство, Александр Педан, Леся Никитюк, Международный день защиты детей 2020.
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