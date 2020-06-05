Скандал с Forbes не помешал Кайли Дженнер оказаться на вершине списка самых высокооплачиваемых звезд в мире

Новости шоу бизнеса:Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд в мире.

В мае Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире, но скандал с преувеличением доходов ее косметического бренда не помешал ей занять первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Напомним, 22-летняя Кайли Дженнер - известная американская реалити-звезда, модель и бизнесвумен. Широкую популярность ей принесло участие в семейном телевизионном шоу "Семейка Кардашян" и компания Kylie Cosmetics, основательницей которой она является. В 2019 году Кайли Дженнер была признана самым молодым миллиардером в истории, благодаря чему переплюнула рекорд Марка Цукерберга.

Но буквально на днях компания Coty выкупила у Кайли Дженнер контрольный пакет акций Kylie Cosmetics, и раскрыла ее истинный капитал. Выяснилось, что бизнес приносит реалити-звезде гораздо меньше прибыли, чем она заявляла. В итоге представители издания Forbes, которое занимается составлением финансовых рейтингов, считают, что 22-летняя реалити-звезда годами обманывала всех, чтобы повышать свои позиции.

На втором месте оказался Канье Уэст и его $170 млн. После сделки рэпера с Adidas для выпуска кроссовок Yeezy в 2020 году Forbes наконец-то признал его миллиардером.

На третью ступеньку вышел теннисист Роджер Федерер. Благодаря ряду удачных сделок на $106,3 млн он впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, обойдя Роналду с его $105 млн и Лионеля Месси со $104 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых звезд также вошли актер Тайлер Перри ($97 млн), футболист Неймар ($95,5 млн), радиоведущий Говард Стерн ($90 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($88,2 млн) и актер Дуэйн Джонсон ($87,5 млн).

В совокупности знаменитости-богачи заработали $6,1 млрд, что на $200 млн меньше, чем в 2019 году. Падение - первое с 2016 года - связано с глобальной пандемией коронавируса, закрытии стадионов, концертных площадок, остановкой съемок, задержкой релизов новых фильмов и телешоу.