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"Благодаря разводу": Остапчук рассказал, что сделало его таким популярным

"Благодаря разводу": Остапчук рассказал, что сделало его таким популярным
15:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий рассказал в интервью программы "Слава+", что действительно сделало его популярным в Украине, а также упомянул о своей жизни с новой возлюбленной.

Украинский шоумен в конце октября развелся со своей женой Еленой Войченко, с которой прожил в браке 12 лет, поэтому именно информация в СМИ об их разводе, сделала телеведущего действительно популярным, говорится в программе "Слава+".

"Я когда-то шутил и думал, что стал известным благодаря Евровидению, или из-за того, что веду топовые проекты в этой стране, но наибольшую известность я получил благодаря разводу. Это негативная популярность, но это наиболее известное событие, кроме Евровидения, с которым ассоциируется Остапчук", - рассказал телеведущий.

По словам Остапчука, проблема семьи была в том, что у них с Еленой была очень "идеальная картинка" в инстаграме. Именно поэтому на него обрушился весь хейт, ведь таким образом он обманул людей, которым показывал счастливую жизнь. Остапчук отметил, что недоразумения в семье длились 1,5 года, но вместе с бывшей супругой Еленой Войченко он пытался сохранить имидж, однако в какой-то момент понял, что дальше так быть не может.

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Известно, что своих детей Владимир Остапчук с новой избранницей еще не знакомил, однако в новом жилище, которое влюбленные снимают, предусмотрена отдельная комната для дочери Эмилии, которой сегодня, 5 июня, исполнилось 7 лет и для младшего 2-летнего сына Эвана.

"Мне не стыдно быть счастливым человеком. И если мама с папой живут счастливее, чем жили в браке, это видят дети. Они это очень чувствуют. Эмилия знает, что мы живем с Еленой, отдельно, но она не знает, что я живу с Кристиной. Это должен быть обдуманный поступок вместе с детским психологом. Это тот шаг, который надо обдумать, договориться и сделать", - заявил Остапчук.

Телеведущий также рассказал, что Кристина получила волну хейта после того, как они объявили всем, что влюблены друг в друга. По словам подписчиков, его новая девушка стала "разлучницей", таким образом разрушив идеальную семью

 
 
 
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"Моя личная жизнь сейчас на топе. Я получаю миллион сообщений и предложений. Мы выкладывали вместе фото из одинаковых локаций. И чтобы все не думали, что я ее скрываю, я решил показать, чтобы у всех больше не возникало вопросов. Мы подумали и решили, что это будет программа "Светская жизнь", в этот проект я приходил рассказывать о разводе, но параллельно появилось огромное количество других журналистов, которые тоже хотели все осветить. Но это не значит, что из своей жизни, я буду делать сериал", - рассказал Владимир Остапчук.

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Телеведущий отметил, что пока разговоров о свадьбе у молодой пары нет. Но от третьего ребенка не отрекается. По его словам, Кристина будет хорошей мамой, а он - хорошим папой. Остапчук также считает, что штамп в паспорте ничего не меняет. Впрочем отметил, что ему было очень обидно, за то, что с женой он разошелся в августе 2019 года, но штамп в паспорте о разводе получил в начале марта.

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Развод, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
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