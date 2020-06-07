"Ни один дом вас не будет радовать, пока не построите его в своей Душе": Константин Стогний поздравил всех с Троицей

Новости шоу бизнеса:Журналист и телеведущий Константин Стогний искренне поздравил всех украинце с праздником Святой Троицы.

Сегодня, 7 июня, христиане восточного обряда отмечают один из самых важных праздников, - День святой Троицы, который также называют Пятидесятницей.

У праздника нет четко установленной даты, его отмечают на 50 день после Пасхи.

Ведущий "Надзвичайних новин" Константин Стогний решил присоединится ко всем поздравлениям. На своей странице в Фейсбук, Константин опубликовал видео с поздравлением.

"Поздравляю всех с праздником Троицы. Желаю, что силы добра и хранители ваши были рядом, чтобы горе, печаль и грусть развеивались и поступились местом миру, радости и спокойствию. Пусть вера в лучшее вместе с свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Помните, ни один дом вас не будет радовать, пока не построите его в своей Душе."

В этот день в православных церквях служится одна из наиболее торжественных служб. Церкви и дома украшаются ветвями деревьев, растениями и цветами. Люди обычно идут в храм с цветами.

Зеленый - символичный цвет праздника, цвет жизни, духовного возрождения. Священнослужители на Троицу используют облачения зеленого цвета.