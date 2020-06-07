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"Ни один дом вас не будет радовать, пока не построите его в своей Душе": Константин Стогний поздравил всех с Троицей

"Ни один дом вас не будет радовать, пока не построите его в своей Душе": Константин Стогний поздравил всех с Троицей
13:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Журналист и телеведущий Константин Стогний искренне поздравил всех украинце с праздником Святой Троицы.

Сегодня, 7 июня, христиане восточного обряда отмечают один из самых важных праздников, - День святой Троицы, который также называют Пятидесятницей.

У праздника нет четко установленной даты, его отмечают на 50 день после Пасхи.

Ведущий "Надзвичайних новин" Константин Стогний решил присоединится ко всем поздравлениям. На своей странице в Фейсбук, Константин опубликовал видео с поздравлением.

"Поздравляю всех с праздником Троицы. Желаю, что силы добра и хранители ваши были рядом, чтобы горе, печаль и грусть развеивались и поступились местом миру, радости и спокойствию. Пусть вера в лучшее вместе с свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Помните, ни один дом вас не будет радовать, пока не построите его в своей Душе."

Святая Троица 2020: лучшие поздравления с праздников, стихи, открытки

В этот день в православных церквях служится одна из наиболее торжественных служб. Церкви и дома украшаются ветвями деревьев, растениями и цветами. Люди обычно идут в храм с цветами.

Зеленый - символичный цвет праздника, цвет жизни, духовного возрождения. Священнослужители на Троицу используют облачения зеленого цвета.

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Все по теме:

Телеведущий, Знаменитость, Константин Стогний, Святая Троица, 7 июня, Праздник святой Троицы, Троица 2020, Поздравление с Троицей.
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