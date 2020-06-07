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Святая Троица 2020: лучшие поздравления с праздников, стихи, открытки

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Святая Троица 2020: лучшие поздравления с праздников, стихи, открытки
10:04 Сегодня Телеграф

Не забудьте поздравить 7 июня друзей и родственников с этим светлым праздником Троицы.

  • 1

    От всей души желаем вам

    В честь Троицы великой,

    Чтобы вас Бог берег, хранил,

    Всегда вам был защитой.

     

    Здоровья вам на много лет,

    Душевного покоя, мира,

    Любви, гармонии в семье.

    Пусть будет жизнь счастливой!

  • 2

  • 3

    С Пресвятою Троицей,

    С праздником святым!

    Сердце пусть наполнится

    Светом золотым.

     

    Пусть душа не знает

    Ни греха, ни зла.

    Пусть благословит вас

    Бог на все дела.

  • 4

  • 5

    Праздник чистый, праздник светлый,

    Праздник Троицы Святой!

    Пусть исполнятся надежды,

    Будет Бог всегда с тобой.

     

    Пусть наполнит ликованием

    Душу звон колоколов.

    Пусть не будет в твоей жизни

    Бед, печалей и врагов.

  • 6

  • 7

    Сегодня праздник праведный и важный,

    Святая Троица в гости к нам пришла.

    Нам в этот день положено уважить

    Святого Духа, Сына и Отца.

     

    Сегодня нужно искренне молится

    За всех друзей и даже за врагов.

    А при желании дозволено постится

    И сохранять в душе своей покой.

     

    Желаю вам в великий день церковный

    Духовных благ и радости в сердцах.

    Любите всех и близких, и знакомых

    И не пускайте в сердце стыд и страх.

     

    Пусть вас Господь от бед оберегает

    Своей святой и праведной рукой.

    Пусть в вашем доме вечно обитают

    Надежда, вера, радость и любовь.

  • 8

  • 9

    С Троицей вас я поздравляю!

    Счастья, радости желаю.

    Чтоб здоровье было крепче,

    Жизнь пусть станет ваша легче.

     

    Пусть Господь благословит,

    Все грехи, что есть простит.

    Чтоб в душе настал покой

    В день поистине святой!

  • 10

  • 11

    Сегодня День Святого Духа,

    А также Сына и Отца,

    И наполняет светлым чувством

    Он наши души и сердца!

     

    Желаю вам добра и света

    Я в Праздник Троицы Святой.

    Пусть радует вас жизнь любовью,

    Здоровьем, счастьем, красотой!

  • 12

  • 13

    С Днем Троицы Святой

    Спешу поздравить вас!

    И будет Божья благодать

    Пусть с вами каждый час.

     

    Пусть будет мир, покой в душе,

    Пусть Ангел бережет

    Всех ваших близких и друзей,

    А беды - отведет!

  • 14

  • 15

    Под колокольный перезвон

    Приходит Троица в ваш дом

    И с вереницею цветов

    Вам дарит счастье и любовь!

     

    Пусть дом наполнится уютом,

    Пусть небеса добры к вам будут,

    Святая Троица хранит,

    Пусть мир всегда в семье царит!

  • 16

  • 17

    Пусть сегодня снизойдет с небес,

    Отогнав печали, чудо из чудес.

    Засверкает, всем тепло даря,

    Дух святой. Три имени, три лика.

    Радости большой желаю в дом,

    А беда пусть не бывает в нем!

    Вам тепла и мира на земле!

    Огорчений не встречать нигде!

    Каждому желаю счастья я глубокого!

     

    Разного успеха, но высокого!

    Уберечься от всего жестокого!

  • 18

  • 19

    Посмотри на мир ты, на иконы посмотри -

    Он един для нас, и все же Его три.

    Знает Он тоску и мысли матерей.

    Да молитвы их заблудших сыновей.

    Родился средь нас и был всегда,

    А с небес зовем Его, когда беда.

    Всюду Он приходит на наш глас.

    От Него тепло однажды снизойдет на нас.

    Крепкой вам семьи и чистоты.

     

    Радости побольше, пусть сбываются мечты.

    Успеха, счастья, доброты.

Святая Троица 2020: поздравления в стихах и открытках

Лучшие СМС-поздравления со Святой Троицей 7 июня: стихи и открытки

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