Святая Троица 2020: лучшие поздравления с праздников, стихи, открытки

Пусть будет жизнь счастливой!

Здоровья вам на много лет,

Всегда вам был защитой.

Чтобы вас Бог берег, хранил,

От всей души желаем вам

Бог на все дела.

Ни греха, ни зла.

Пусть не будет в твоей жизни

Будет Бог всегда с тобой.

Своей святой и праведной рукой.

Пусть вас Господь от бед оберегает

И не пускайте в сердце стыд и страх.

Любите всех и близких, и знакомых

Духовных благ и радости в сердцах.

Желаю вам в великий день церковный

И сохранять в душе своей покой.

А при желании дозволено постится

За всех друзей и даже за врагов.

Сегодня нужно искренне молится

Нам в этот день положено уважить

Святая Троица в гости к нам пришла.

Сегодня праздник праведный и важный,

В день поистине святой!

Чтоб в душе настал покой

Все грехи, что есть простит.

Жизнь пусть станет ваша легче.

Чтоб здоровье было крепче,

С Троицей вас я поздравляю!

Пусть радует вас жизнь любовью,

Я в Праздник Троицы Святой.

Желаю вам добра и света

Он наши души и сердца!

А также Сына и Отца,

Сегодня День Святого Духа,

Всех ваших близких и друзей,

Пусть будет мир, покой в душе,

Пусть с вами каждый час.

И будет Божья благодать

Пусть мир всегда в семье царит!

Пусть небеса добры к вам будут,

Вам дарит счастье и любовь!

И с вереницею цветов

Приходит Троица в ваш дом

Уберечься от всего жестокого!

Вам тепла и мира на земле!

А беда пусть не бывает в нем!

Дух святой. Три имени, три лика.

Пусть сегодня снизойдет с небес,

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Посмотри на мир ты, на иконы посмотри -

Он един для нас, и все же Его три.

Знает Он тоску и мысли матерей.

Да молитвы их заблудших сыновей.

Родился средь нас и был всегда,

А с небес зовем Его, когда беда.

Всюду Он приходит на наш глас.

От Него тепло однажды снизойдет на нас.

Крепкой вам семьи и чистоты.

Радости побольше, пусть сбываются мечты.

Успеха, счастья, доброты.