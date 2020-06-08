Кейт Бланшетт рассказала, что порезала голову бензопилой

Новости шоу бизнеса:Что именно Кейт делала с бензопилой и как именно она поранила ей голову, звезда не уточнила.

На днях Кейт Бланшетт участвовала в записи подкаста Джулии Гиллард, где рассказала, что умудрилась поранить голову бензопилой.

Вчера у меня произошла неприятность с бензопилой. Звучит очень захватывающе, но на самом деле ничего захватывающего. Всего лишь маленькая царапина на голове, — сказала актриса и отметила, что она «в порядке».

Будьте очень осторожны с бензопилой. У вас знаменитая голова. Думаю, люди не хотели бы, чтобы на ней были царапины, — обратилась к Бланшетт ведущая подкаста. В ответ на это Кейт пообещала «сохранить свою голову на плечах».

Кейт проводит карантин в Англии со своим мужем Эндрю Аптоном и четырьмя детьми: 18-летним Дэшиелом, 16-летним Романом, 12-летним Игнатиусом и пятилетней приемной дочерью Эдит. На время самоизоляции Кейт пришлось самостоятельно обучать детей.

В недавнем интервью Кейт отметила, что труд учителей недооценивается.

Я стала с большим уважением относиться к профессии учителя. Надеюсь, что вследствие коронавируса их труд будут ценить больше, а зарплата учителей вырастет, — сказала Бланшетт.