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Поженились на рабовладельческой плантации: Рейнольдсу и Лайвли припомнили прошлые грехи

Поженились на рабовладельческой плантации: Рейнольдсу и Лайвли припомнили прошлые грехи
19:21 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Звездной чете припомнили их свадьбу в 2012 году, которую они отпраздновали в поместье Boone Hall - оно раньше было рабовладельческой плантацией.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поддерживают антирасистское движение в США, вспыхнувшее после недавнего убийства чернокожего мужчины белым полицейским. Супруги перевели 200 тысяч долларов фонду NAACP, который занимается борьбой с расизмом.

Райан высказался в своем Instagram о жестокости полиции и бунтах, которые продолжаются в Америке.

"Мы не знаем, каково это - переживать такую жизнь изо дня в день. Мы не можем себе представить, что значит испытывать такой страх и гнев. Нам стыдно, что раньше мы не осознавали, насколько глубоко в нашей системе укоренился расизм", - говорится в послании Рейнольдса.

 
 
 
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Но на фоне этих благих дел звездной пары кто-то из пользователей напомнил Райану, что их свадьба прошла в поместье Boone Hall, которое когда-то было рабовладельческой плантацией. Впрочем, Рейнольдсу и Лайвли не в первый раз указывают на это. Вероятно, во время свадьбы они этого не знали, а строчка сообщения Райана о том, что им "стыдно" - реакция на это замечание.

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Свадьба Райана и Блейк состоялась в сентябре 2012 года на плантации Бун-Холл в Чарльстоне, штат Южная Каролина, и была встречена мощной критикой. Настолько сильной, что платформа обмена фотографиями Pinterest в 2019 году запретила размещение фотографий свадеб на плантации.

 
 
 
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"Свадьба должна быть символом любви и единства. Плантации не представляют собой ничего из этого. Мы работаем над тем, чтобы ограничить распространение этого контента на нашей платформе, и не принимаем их рекламу", - сообщило руководство Pinterest.

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Расизм, Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли.
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