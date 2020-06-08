Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Samsung Galaxy Unpacked 2020: чего ожидать от предстоящей презентации
Что Samsung покажет на презентации Galaxy Unpacked

Какой Вы эмпат? Выберите мандалу и узнайте

Какой Вы эмпат? Выберите мандалу и узнайте
20:25 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Узнайте, откуда Вы черпаете силы для новых жизненных свершений.

Возобновлять жизненные силы необходимо каждому из нас. Но не все знают, как и где они могут подзарядиться необходимой жизненной энергией. Оказывается, ответить на этот вопрос действительно не очень просто, потому что у каждого человека свой особенный источник подпитки.

Простой психологический тест поможет разобраться, где находится место силы, которое способно зарядить вас новой порцией энергии. А еще подскажет, что должно быть обязательно вокруг вас, чтобы поддерживать силы на высоком уровне.

Закройте глаза, расслабьтесь и представьте себе то место, где вам хорошо. Теперь откройте глаза, посмотрите на картинку. Выберите одну мандалу, ту, которая первой притянула ваш взгляд.

Узор №1.

Вас заряжают энергией растения. Обязательно заведите комнатные цветы в своем доме, чем больше их будет, тем лучше. Ваше место силы - густой лес. Старайтесь уезжать в отпуск в лесистую местность, возможно, в горы. Часто гуляйте в парках. Если живете в частом доме, обязательно посадите сад.

Выберите круг и узнайте, какой отдых Вам нужен этим летом

Узор №2.

Энергию вам отдают животные. Вот почему домашние любимцы не только будут дарить вам хорошее настроение, но и повысят энергетический потенциал. Если вы еще не завели котика или песика, то пора это сделать. Ходите в контактные зоопарки, посещайте фермы, старайтесь как можно больше времени уделять зверушкам.

Узор №3.

Ваш источник энергии - камни. Поэтому вы так любите взбираться на скалы, а в украшениях предпочитаете не дорогой металл, а изысканные камешки. Что сделать, чтобы энергия не покидала вас? Если есть возможность, создайте возле дома сад камней. В интерьере используйте статуэтки из камня. Носите бусы и браслеты из полудрагоценных камней. Из отпуска привозите небольшие камешки-сувениры.

Выберите письмо из будущего и узнайте, что Вас ждет

Узор №4.

Энергию вам дарит вода. Соответственно, и место силы для вас - море, река, озеро. Старайтесь проводить возле водоемов как можно больше свободного времени. Но хорошая новость в том, что даже струи теплой воды в душе способны зарядить вас энергией на целый день. Вечером они же смоют всю усталость. Принимайте раз в неделю ванны с аромамаслами и морскими солями, при этом выключайте свет и зажигайте свечи.

Узор №5.

Вы заряжаетесь энергией от других людей, именно поэтому общение необходимо вам почти так же сильно, как воздух. Идеально, если ваша работа связана напрямую с клиентами или у вас огромный коллектив. Ходите на шумные вечеринки, посещайте концертные залы, театры. Так вы будете заряжаться энергией, но при этом никому не принесете вреда.

Пройдите этот визуальный тест, чтобы лучше понять свои истинные желания

Узор №6.

У вас уникальный дар - вы берете энергию напрямую от Солнца. Возможно, именно поэтому в холодные пасмурные дни чувствуете себя разбито и подавлено. Постарайтесь, чтобы в том помещении, где вы работаете, было светло и просторно. В квартире, где вы живете, тоже должно быть много солнечного света. Поэтому ни в коем случае не покупайте темные шторы. Лучше вообще ограничиться легкими воздушными занавесками. В отпуск улетайте в жаркие страны. Чтобы легче переносить зиму, планируйте такие поездки именно на холодное время года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
05 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд завершил заседание
Дело МН17: суд завершил заседание
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь