Какой Вы эмпат? Выберите мандалу и узнайте

Новости шоу бизнеса:Узнайте, откуда Вы черпаете силы для новых жизненных свершений.

Возобновлять жизненные силы необходимо каждому из нас. Но не все знают, как и где они могут подзарядиться необходимой жизненной энергией. Оказывается, ответить на этот вопрос действительно не очень просто, потому что у каждого человека свой особенный источник подпитки.

Простой психологический тест поможет разобраться, где находится место силы, которое способно зарядить вас новой порцией энергии. А еще подскажет, что должно быть обязательно вокруг вас, чтобы поддерживать силы на высоком уровне.

Закройте глаза, расслабьтесь и представьте себе то место, где вам хорошо. Теперь откройте глаза, посмотрите на картинку. Выберите одну мандалу, ту, которая первой притянула ваш взгляд.

Узор №1.

Вас заряжают энергией растения. Обязательно заведите комнатные цветы в своем доме, чем больше их будет, тем лучше. Ваше место силы - густой лес. Старайтесь уезжать в отпуск в лесистую местность, возможно, в горы. Часто гуляйте в парках. Если живете в частом доме, обязательно посадите сад.

Узор №2.

Энергию вам отдают животные. Вот почему домашние любимцы не только будут дарить вам хорошее настроение, но и повысят энергетический потенциал. Если вы еще не завели котика или песика, то пора это сделать. Ходите в контактные зоопарки, посещайте фермы, старайтесь как можно больше времени уделять зверушкам.

Узор №3.

Ваш источник энергии - камни. Поэтому вы так любите взбираться на скалы, а в украшениях предпочитаете не дорогой металл, а изысканные камешки. Что сделать, чтобы энергия не покидала вас? Если есть возможность, создайте возле дома сад камней. В интерьере используйте статуэтки из камня. Носите бусы и браслеты из полудрагоценных камней. Из отпуска привозите небольшие камешки-сувениры.

Узор №4.

Энергию вам дарит вода. Соответственно, и место силы для вас - море, река, озеро. Старайтесь проводить возле водоемов как можно больше свободного времени. Но хорошая новость в том, что даже струи теплой воды в душе способны зарядить вас энергией на целый день. Вечером они же смоют всю усталость. Принимайте раз в неделю ванны с аромамаслами и морскими солями, при этом выключайте свет и зажигайте свечи.

Узор №5.

Вы заряжаетесь энергией от других людей, именно поэтому общение необходимо вам почти так же сильно, как воздух. Идеально, если ваша работа связана напрямую с клиентами или у вас огромный коллектив. Ходите на шумные вечеринки, посещайте концертные залы, театры. Так вы будете заряжаться энергией, но при этом никому не принесете вреда.

Узор №6.

У вас уникальный дар - вы берете энергию напрямую от Солнца. Возможно, именно поэтому в холодные пасмурные дни чувствуете себя разбито и подавлено. Постарайтесь, чтобы в том помещении, где вы работаете, было светло и просторно. В квартире, где вы живете, тоже должно быть много солнечного света. Поэтому ни в коем случае не покупайте темные шторы. Лучше вообще ограничиться легкими воздушными занавесками. В отпуск улетайте в жаркие страны. Чтобы легче переносить зиму, планируйте такие поездки именно на холодное время года.