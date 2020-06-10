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Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше

Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше

Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше
21:15 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследования ученых на тему "цвет волос и характер человека" отчетливо показали, что взаимосвязь между ними действительно существует.

Волосы в некоторой степени отражают некоторые черты человеческого характера, утверждают специалисты. С ними соглашаются астрологи и психологи, имеющие возможность сравнивать натуры людей не по бумажке, а в реальности.

То же касается структуры волос и характера.

Темные волосы и характер

Итак, обладательницы иссиня-черных в олос чаще всего являются по характеру жесткими, расчетливыми и даже жестокими натурами. Волосы брюнетки наделяют ее неприступностью, волевым и сильным характером, а также умением добиваться поставленных целей любой ценой. Зачастую брюнетки отличаются внешней холодностью, скрывающей под собой горячее и пылкое сердце.

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Характер брюнетов с черными волосами, отливающим легким каштановым оттенком, является творческим, бесстрашным и притягательным. Такие люди проницательны, властны, обаятельны и склонны к манипулированию другими людьми. Из всех профессий они чаще всего отдают предпочтение криминалистике и психологии.

Брюнеты находятся под покровительством Сатурна и Плутона, наделяющих темноволосых людей острым аналитическим умом и огромным везением

Люди с темно-русыми волосами обладают хитростью, покладистостью, высоким интеллектом и талантом виртуозно врать. Они склонны к точным и прикладным наукам, довольно умны и амбициозны. Обладатели каштанового цвета волос – властные, изворотливые натуры с отличным чувством юмора и бездной обаяния. Они оказывают большое влияние на окружающих и часто находят себя в политике, науке, финансах и управлении.

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Русые волосы

Русоволосые люди вызывают доверие к себе, не прилагая к этому особенных усилий. Они любят заботиться о других, поэтому выбирают профессию психолога или врача. В семейной жизни русоволосые женщины довольно успешны и счастливы, поскольку умеют вовремя подставить дружеское плечо и всегда выслушают близкого человека.

Русые волосы с зеленоватым отливом говорят о способности человека предвидеть будущее и поэтическом таланте, которым их наделяет планета Нептун

Рыжие волосы

Рыжий цвет волос и характер взаимосвязаны очевидно. Люди с огненной шевелюрой находчивы, бесстрашны, отважны и всегда сражаются до конца. Также «рыжики» отличаются вспыльчивостью, целеустремленностью и большими энергетическими ресурсами, позволяющими им восставать из пепла после каждой жизненной неурядицы. Очень нетерпеливы, по натуре лидеры, однако за лидерскими качествами нередко скрывается желание спрятаться за чьей-нибудь широкой спиной и наконец побыть не рыжей бестией, а нежной блондинкой.

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Светлые волосы

Люди с песочным оттенком волос обладают крепким здоровьем, склонностью к экспериментам и исследованиям, а также высоким уровнем гармоничности и недюжинными творческими способностями. Они успешны в музыкальной и художественной сфере, щедры и обаятельны. Светловолосые женщины отличаются легким налетом невинности, которую они проносят через годы и сохраняют до самого конца своей жизни.

Светло-пепельные и платиновые оттенки волос делают своих обладателей романтичными, нежными, загадочными и задумчивыми натурами, которые тем не менее обладают глубоким умом и даже паранормальными способностями.

Перекрашивая волосы, например, из шатенки в русую, женщина автоматически приобретает черты характера, свойственные новому цвету. Как определить изначальный цвет волос женщины? Присмотритесь к ее характеру

Блондинки легки в общении, сентиментальны и мечтательны, склонны к идеализированию людей и внешнего мира. Также они доверчивы и немного наивны, но уж точно не глупы.

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Структура волос и характер

На характер влияет не только цвет волос, но и их структура. Люди с прямыми и гладкими волосами вежливы, сговорчивы, добродушны и сообразительны. Обладатели торчащих вверх волос не отличаются смелостью, а хрупкие ломкие волосы сигнализируют о недостатке жизненных сил.

Густая тяжелая шевелюра говорит об импульсивном и темпераментном характере своего хозяина – чем волосы жестче, тем упрямее человек. И наоборот, шелковистые мягкие волосы выдают добродушную, мягкосердечную личность, готовую на сочувствие и даже самопожертвование.

Редкие волосы с преждевременной сединой указывают на тяжелые физические и моральные заболевания, которые перенес их обладатель.

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Психология, Тест, Психологический тест.
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