Настя Каменских показала, как зажигала в Мексике (Видео)

Популярная украинская певица NK решила поностальгировать о жарком отпуске.

Известная певица Настя Каменских решила разделить эмоции от предыдущей поездки в Мексику со своими поклонниками.

Звезда поделилась видеороликом, в котором собраны все ее воспоминания - от старта до финиша: как они с супругом собрали чемодан, сели в самолет, щелчок пальцами! - и они уже за океаном, обустраиваются в отеле, дверь из номера в котором выходит прямо на белоснежный пляж с невероятного оттенка океаном. На кадрах позирует и сама звезда - в стильном белом бикини.

"Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами!" - подписала под видео Каменских.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Jun 10, 2020 at 10:21pm PDT

Поклонники с восторгом принялись обсуждать увиденное. Райское побережье и сама любимица произвели на них сильное впечатление.

"Вы невероятно красивая. Не устаю вами восхищаться!", "Какая красота", "Невероятно", "Настя, супер", "Как круто", "Боже, это просто рай", "Ты нереальная", - пишут люди.

Как сообщалось ранее, украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, как проводит свободное время с женой.