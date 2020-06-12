Сomic-Con@Home: названа дата проведения "домашнего" фестиваля

Популярный фестиваль Comic-Con, который в этом году впервые за 50 лет был отменен в Сан-Диего из-за коронавируса, пройдет онлайн.
"Домашня" онлайн-версия мероприятия пройдет с 22 по 26 июля. Более того, она будет бесплатной для всех желающих.
Мероприятие получило официальное название Comic-Con@Home, и на нем не будет никаких ограничений по количеству посетителей, поэтому побывать на крупнейшем фестивале комиксов и косплея сможет любой житель земного шара.
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На виртуальной платформе участников ждут традиционные панели с крупными студиями, кинематографистами, издателями и прочими селебрити. Не станет исключением и конкурс на лучший косплей.