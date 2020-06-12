Сomic-Con@Home: названа дата проведения "домашнего" фестиваля

Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con, отмененный ранее из-за пандемии, пройдёт в онлайн-формате.

Популярный фестиваль Comic-Con, который в этом году впервые за 50 лет был отменен в Сан-Диего из-за коронавируса, пройдет онлайн.

"Домашня" онлайн-версия мероприятия пройдет с 22 по 26 июля. Более того, она будет бесплатной для всех желающих.

Мероприятие получило официальное название Comic-Con@Home, и на нем не будет никаких ограничений по количеству посетителей, поэтому побывать на крупнейшем фестивале комиксов и косплея сможет любой житель земного шара.

View this post on Instagram A post shared by Comic-Con International (@comic_con) on May 8, 2020 at 4:17pm PDT

На виртуальной платформе участников ждут традиционные панели с крупными студиями, кинематографистами, издателями и прочими селебрити. Не станет исключением и конкурс на лучший косплей.