Sony начала работать над сиквелом "Человек-паук: Через вселенные"

Кинокомпания Sony начала работу над сиквелом анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные", первая часть которого стала триумфатором премии "Энни".

Об этом сообщил в Twitter аниматор Ник Кондо, который также прикрепил к посту короткое видео с логотипом проекта.

В сиквеле пойдет речь о взаимоотношениях Майлза Моралеса и Гвен Стейси. Намек на это содержался в сцене после титров, где Человек-паук 2099 запустил устройство для перемещений между вселенными.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF

— Nick Kondo (@NickTyson) June 8, 2020