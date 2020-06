Звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут свел счеты с жизнью

Звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут совершил самоубийство. Индийскому актеру было всего 34 года. Его нашли мертвым в собственной квартире в городе Мумбаи.

О смерти 34-летнего Сушанта Сингх Раджпута сообщает индийский телеканал NDTV. Актера нашли мертвым в квартире в городе Мумбаи 14 июня. Как сообщает полиция, звезда покончил с собой. Никаких предсмертных записок он не оставлял, а на проблемы со здоровьем или депрессию не жаловался.

Стоит отметить, что последнее сообщение в инстаграме Сушант Сингх Раджпут посвятил матери, которая ушла из жизни в 2002 году, когда он был подростком.

"Размытое прошлое испаряется, как слезы, бесконечные мечты, которые высекали дуги улыбок, и мимолетняа жизнь, которая ведет переговоры между ними", – написал он в публикации.

На смерть Сушанта Сингх Раджпута отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, посвятив ему сообщение в твиттере: "Яркий молодой актер ушел слишком рано. Он преуспел на телевидении и в фильмах. Его взлет в мире развлечений вдохновил многих. Потрясен его смертью. Мои мысли с его семьей и фанатами".

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020