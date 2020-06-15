Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате

Представитель студии Квартал-95 ответил коллегам из "Дизель Шоу" на обвинения в плагиате.

Руководитель авторской группы студии "Квартал 95" Артем Гагарин ответил коллегам из "Дизель Шоу" на обвинения в плагиате. Ранее юмористы подловили "Квартал" на краже их шутки, но, похоже, оригинальной она не была изначально.

Как отметил Гагарин в комментариях к посту "Дизель Шоу", его команда подсмотрела шутку в книге 2013 года: "Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013-й год".

К своему ответу автор сценок "Квартала" добавил ссылку на книгу об английском алфавите, в которой выделил шутки, прозвучавшие в номерах обеих студий. "В целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько… вот только в этом случае мы - вторые", - добавил Гагарин.

Напомним, ранее юмористы студии "Дизель Шоу" опубликовали видео, в котором сравнили две сценки - свою за 2015 год и сценку "Квартала" за 2020-й. В обеих прозвучали похожие шутки. "Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько..." - указали под роликом авторы поста.