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Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате

Воруют и те, и другие: "Квартал 95" ответил на обвинения "Дизель Шоу" в плагиате
21:29 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Представитель студии Квартал-95 ответил коллегам из "Дизель Шоу" на обвинения в плагиате.

Руководитель авторской группы студии "Квартал 95" Артем Гагарин ответил коллегам из "Дизель Шоу" на обвинения в плагиате. Ранее юмористы подловили "Квартал" на краже их шутки, но, похоже, оригинальной она не была изначально.

Как отметил Гагарин в комментариях к посту "Дизель Шоу", его команда подсмотрела шутку в книге 2013 года: "Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013-й год".

К своему ответу автор сценок "Квартала" добавил ссылку на книгу об английском алфавите, в которой выделил шутки, прозвучавшие в номерах обеих студий. "В целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько… вот только в этом случае мы - вторые", - добавил Гагарин.

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Напомним, ранее юмористы студии "Дизель Шоу" опубликовали видео, в котором сравнили две сценки - свою за 2015 год и сценку "Квартала" за 2020-й. В обеих прозвучали похожие шутки. "Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть несколько..." - указали под роликом авторы поста.

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Все по теме:

Плагиат, Квартал-95, Артем Гагарин, Дизель шоу.

Автор:

Телеграф
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