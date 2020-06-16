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"Рыбачка Оля": главная блондинка страны показала свой первый улов

"Рыбачка Оля": главная блондинка страны показала свой первый улов
20:38 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter
Популярная певица Оля Полякова поделилась новым фото в Instagram, сделанным во&nbsp;время рыбалки.

Лето продолжается. А пока из-за коронавируса все культурно-массовые мероприятия в Украине под запретом, концерты и музыкальные фестивали отменены или перенесены, артистам ничего не остается, как отдыхать, наслаждаться жизнью, набираться сил, искать новые опыты и увлечения.

Как оказалось, Оля Полякова разносторонняя личность. За три месяца карантина певица успела стать кулинарным блогером, успешным интервьюером, который продолжает записывать яркие и полные откровений интервью с представителями украинского шоу-бизнеса, а с 22 июня она запускает онлайн-марафон по эффективному похудению От Ночной Жрицы до Королевы Ночи за 21 день.

А пока Полякова отдыхает. Она поделилась фото, сделанными во время рыбалки, и похвасталась своим первым уловом — свежепойманным карпом. На первом из трех фото размеры рыбы очень сложно оценить, так как фото сделано с эффектом "рыбьего глаза", который искажает изображение. Но второе фото убеждает в том, что певица не слукавила, подписав серию снимков: "Я рыбак от Бога".

 
 
 
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Я рыбак от Бога

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Единственное, что омрачает изображение — это крючок, который находится в верхней губе рыбы.

Авторская онлайн-программа Оли Поляковой уходит в небольшой отпуск (Видео)

"Рыбачка Оля", "Супер! Талантливый человек талантлив во всем", "Рыба даже губы уточкой сделала для фото", "Вы после и приготовите рыбу вкусно", "Богиня рыбалки", "А на дне озера сидят специально обученные люди и нанизывают карпов на крючки", — комментируют фаны фото Оли Поляковой.

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Рыбалка, Певица, Оля Полякова.

Автор:

Телеграф
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