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Ким Кардашьян с гордостью сообщила, что ее годовалый сын сделал первые шаги

Ким Кардашьян с гордостью сообщила, что ее годовалый сын сделал первые шаги
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
Многодетная мама воспитывает четверых наследников. Она поделилась радостной новостью в соцсетях: малыш Псалм сделал свои первые шаги.

Недавно гордая мама Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам, что ее годовалый сын Псалм начал ходить. Она выложила несколько фотографий, на которых держит малыша, и написала:

Мой милый мальчик Псалм только что научился ходить!

Псалм — младший ребенок Ким и Канье Уэста, в мае ему исполнился год. Бабушка Псалма, Крис Дженнер, с радостью отпраздновала его день рождения и посвятила малышу публикацию. 

С днем рождения нашего милого маленького Псалма! Ты — глазурь на нашем семейном торте, наш драгоценный малыш, я так тебя люблю! Спасибо за эту восхитительную улыбку, которую ты даришь мне каждый раз, когда я тебя вижу. Это делает мой день лучше... Мое сердце полно любви к тебе… Храни тебя Господь, — написала Крис.

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На прошлой неделе Канье Уэст отметил свой 43 день рождения. По этому поводу Ким написала для него теплые слова в Instagram и назвала мужа "королем". До этого ходили слухи о том, что Ким и Канье устали друг от друга за время карантина и разбежались по разным частям дома, чтобы не поругаться.

Спасибо, что ты всегда остаешься собой и не позволяешь миру ломать себя. Без тебя моя жизнь была бы совсем иной, — написала Ким в день рождения мужа.

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Дети, Ким Кардашьян, Малыши.

Автор:

Телеграф
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