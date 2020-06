Ким Кардашьян с гордостью сообщила, что ее годовалый сын сделал первые шаги

Недавно гордая мама Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам, что ее годовалый сын Псалм начал ходить. Она выложила несколько фотографий, на которых держит малыша, и написала:

Мой милый мальчик Псалм только что научился ходить!

Псалм — младший ребенок Ким и Канье Уэста, в мае ему исполнился год. Бабушка Псалма, Крис Дженнер, с радостью отпраздновала его день рождения и посвятила малышу публикацию.

My baby boy Psalm is the sweetest! He just started walking! pic.twitter.com/rUuJWP9xiQ

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 12, 2020