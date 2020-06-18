В розовом купальнике: Бритни Спирс пленила фанов своими формами (Фото)

Популярная американская певица демонстрирует новые перемены не только в своей фигуре, но и в новой стрижке.

Поклонники Бритни Спирс не могут нарадоваться, глядя на перемены, которые происходят с их любимой певицей.

Так, после воссоединения с молодым возлюбленным Сэмом Асгари после разлуки из-за пандемии коронавируса, артистка выглядит по-настоящему счастливой. Кроме того, впервые за четыре года Бритни выпустила новую песню. А теперь звезда порадовала фанатов переменами во внешнем виде.

Так, в своем Instagram Спирс опубликовала новые фотографии, на которых позировала в розовом купальнике с леопардовыми вставками. Однако внимание подписчиков привлекла новая прическа 38-летней знаменитости: Бритни отрезала челку и, по мнению, большинства фанатов стала выглядеть гораздо свежее и моложе.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jun 15, 2020 at 12:43pm PDT

Как сообщалось ранее, недавно артистка представила песню Mood Ring, которая является первой за 4 года новинкой, которую она опубликовала в сети.