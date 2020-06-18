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"Избивал меня периодически": Оля Полякова призналась, что стала жертвой домашнего насилия

"Избивал меня периодически": Оля Полякова призналась, что стала жертвой домашнего насилия
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная украинская певица шокировала поклонников признанием о домашнем насилии.

Популярная артистка Оля Полякова шокировала общественность признанием о том, что в 17 лет стала жертвой домашнего насилия. Новостью звезда поделилась в интервью программы "Экзамен" с телеведущей Машей Ефросининой.

По словам певицы, в юности она встречалась с парнем, который сейчас является политиком в городе Винница.

"Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно - возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом... Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице", - рассказала Оля Полякова.

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Кроме этого, когда певица решила все же расстаться с молодым человеком, он сжег ее квартиру, а его друзья намеренно избили будущую артистку. Имя депутата Оля Полякова не назвала.

Напомним, на днях Оля Полякова поделилась новым фото в Instagram, сделанным во время рыбалки.

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Все по теме:

Насилие, Маша Ефросинина, Оля Полякова.

Автор:

Телеграф
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