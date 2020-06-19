Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Лондон

Перед глобальной пандемией коронавируса принц Гарри и его супруга Меган Маркл отреклись от престола и решили покинуть Великобританию. Сперва они перебрались в Канаду, а затем обосновались в солнечной Калифорнии. Пара хотела начать самостоятельную жизнь и получать прибыль от публичных выступлений.

Грандиозные планы Гарри и Меган нарушил коронавирус, из-за которого все мероприятия отменили. Более того, супруга принца не смогла найти хоть какую-то подработку в кино из-за приостановки съемок. Ранее отец Гарри принц Чарльз признавал, что ему приходиться содержать своего сына и его супругу, поскольку они испытывают финансовые проблемы после переезда.

Сейчас стало известно, что звездная пара планирует вернуться в Великобританию. Они планируют около двух месяцев пожить в своем поместье в Лондоне, пока не решат финансовые трудности.

Принц Уильям очень обеспокоен безопасностью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл. После переезда в США герцоги Сассекские оказались под пристальным вниманием назойливых поклонников и фанатов. Братья каждый день созваниваются и долгое время общаются по телефону. Уильям очень просит Гарри подумать о безопасности своей семьи и вернуться домой, на родину.

View this post on Instagram A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Mar 9, 2020 at 10:51am PDT

Напомним, на днях стало известно, что Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell.