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Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Лондон

Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Лондон
21:09 Сегодня Телеграф www.unian.net
Перед глобальной пандемией коронавируса принц Гарри и его супруга Меган Маркл отреклись от престола и решили покинуть Великобританию. Сперва они перебрались в Канаду, а затем обосновались в солнечной Калифорнии. Пара хотела начать самостоятельную жизнь и получать прибыль от публичных выступлений.

Грандиозные планы Гарри и Меган нарушил коронавирус, из-за которого все мероприятия отменили. Более того, супруга принца не смогла найти хоть какую-то подработку в кино из-за приостановки съемок. Ранее отец Гарри принц Чарльз признавал, что ему приходиться содержать своего сына и его супругу, поскольку они испытывают финансовые проблемы после переезда.

Сейчас стало известно, что звездная пара планирует вернуться в Великобританию. Они планируют около двух месяцев пожить в своем поместье в Лондоне, пока не решат финансовые трудности.

Принц Уильям очень обеспокоен безопасностью своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл. После переезда в США герцоги Сассекские оказались под пристальным вниманием назойливых поклонников и фанатов. Братья каждый день созваниваются и долгое время общаются по телефону. Уильям очень просит Гарри подумать о безопасности своей семьи и вернуться домой, на родину.

Как принц Уильям оконфузился во время знакомства с Кейт Миддлтон

 
 
 
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Напомним, на днях стало известно, что Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell.

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Все по теме:

Великобритания, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.

Автор:

Телеграф
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