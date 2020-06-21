Виталий Козловский откровенно рассказал о своей девушке

Один из самых желанных холостяков украинского шоу-бизнеса в течение длительного времени держал личную жизнь подальше от посторонних глаз. Хотя он до сих пор не рассекречивает имя своей избранницы, однако признается, что карантин они проводят вместе и уже думают о свадьбе. Об этом Виталий рассказал в интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

35-летний исполнитель рассказал, что делает на самоизоляции. Козловский отметил, что чрезвычайно рад тому, что может проводить время с родными людьми. Теперь есть возможность приготовить ужин, ведь раньше времени на это не хватало.

"Я наконец перебрал все во всех уголках своих шкафов. Конечно, делаю это не сам, а под эгидой женской руки. Все лишнее и ненужное из квартиры вынесли", - рассказал артист.

Однако он признался, что в карантине есть и минус. Теперь деньги не зарабатываются, а только расходуются. Виталий говорит, что он несет ответственность за близких, поэтому стремится зарабатывать и переживает по этому поводу.

View this post on Instagram A post shared by Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) on Jun 20, 2020 at 3:31am PDT

Он отметил, что именно самоизоляция и совместное пребывание с девушкой каждый день помогли ему понять, что она именно его человек.

"Именно это мне помогло не сойти с ума. А с другой стороны, карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе", - сказал Козловский.

На вопрос Екатерины Осадчей о женитьбе он ответил, что всерьез задумывается над этим.