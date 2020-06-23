В коротком мини: худенькая Надя Дорофеева похвасталась стройными ножками (Фото)

Образ звезды, позирующей на фоне красного MINI Cooper, дополняли высокий белые гетры и ugly-сникерсы.
В комментариях фаны восхитились красотой Дорофеевой:
"Ты как кукла!", "Такая хорошенькая", "Красивая", "Барби герл", "Хрупкая, легкая, такая воздушная", "Куколка", "Умм, как сексуально", "Вау!", - пишут в Сети.
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Напомним, группа "Время и Стекло" назвала новые даты прощального тура. Прощальный тур должен был бы начаться в мае этого года, однако общенациональный карантин в Украине помешал его старту.