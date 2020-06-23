В коротком мини: худенькая Надя Дорофеева похвасталась стройными ножками (Фото)

30-летняя участница группы "Время и Стекло" опубликовала в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в короткой белой юбке и ярко-красном кроп-свитшоте с белыми полосками.

Образ звезды, позирующей на фоне красного MINI Cooper, дополняли высокий белые гетры и ugly-сникерсы.

В комментариях фаны восхитились красотой Дорофеевой:

"Ты как кукла!", "Такая хорошенькая", "Красивая", "Барби герл", "Хрупкая, легкая, такая воздушная", "Куколка", "Умм, как сексуально", "Вау!", - пишут в Сети.

View this post on Instagram A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Jun 22, 2020 at 2:39am PDT

Напомним, группа "Время и Стекло" назвала новые даты прощального тура. Прощальный тур должен был бы начаться в мае этого года, однако общенациональный карантин в Украине помешал его старту.