Попались голубки: Тимоти Шаламе застукали за поцелуями с новой девушкой

24-летнего голливудского красавца Тимоти Шаламе застукали с новой возлюбленной.

В конце апреля одна из самых красивых голливудских пар Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп объявила о расставании после почти двух лет отношений. Разрыв обнародовал американский актер, заверив, что его сердце свободно. Однако, как информирует издание TMZ, знаменитость закрутил новый роман с мексиканской красавицей Эйсой Гонсалес, которая на 6 лет старше своего избранника.

Так, новоиспеченных влюбленных заметили во время отдыха на курорте Кабо-Сан-Лукас вместе с друзьями. Папарацци удалось застать пару возле бассейна.

Звезды не стеснялись своих чувств и не только вместе релаксировали в воде, но и страстно целовались и обнимались раздетые под палящим солнцем. Похоже, актриса Эйса Гонсалес вдохновляет Тимоти Шаламе, ведь романтик пел для нее под гитару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram . Публикация от Persiancelebnews (@_persiancelebnews_) 24 Июн 2020 в 1:57 PDT

Что известно об Эйсе Гонсалес?

30-летняя мексиканская актриса и певица, известная в Голливуде съемками в фильмах "На драйве", "От заката до рассвета", "Алита: Боевой ангел" и других. Кроме того, Эйса Гонсалес неоднократно привлекала внимание папарацци благодаря романам с мировыми звездами. Ей приписывают отношения с 47-летним Джошем Демелем, 30-летним Лиамом Хемсвортом, музыкантом Кельвином Гаррисом и футболистом Криштиану Роналду.

Похоже, перед соблазнительной Эйсой Гонсалес не устоял еще один голливудский красавец. Пока неизвестно, как актриса познакомилась с Тимоти Шаламе. В феврале они были гостями вечеринки Vanity Fair, которая собрала голливудских знаменитостей после церемонии Оскар-2020, а также присоединялись к протестам в США против расизма и произвола полиции. Продолжительность их романа также остается загадкой, однако, очевидно, отношения только будут набирать обороты.